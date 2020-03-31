Kıbrıs'tan Türkiye'ye gemiyle 332 kişi
Kıbrıs’tan Türkiye’ye giden 332 kişi, yeni tip coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da karantinaya alındı
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Kıbrıs’tan Türkiye’ye giden 332 kişi, yeni tip coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Kıbrıs'tan gemiyle akşam saatlerinde Mersin Uluslararası Limanı'na giden 332 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Kafile, daha sonra 16 grup halinde otobüslere bindirilerek trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde Karaman'a getirildi.
İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı.
Bu sırada polis ekipleri koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullandı.
28 Mart'ta Kıbrıs'tan Karaman'a götürülen 141 kişi aynı yurda yerleştirilmişti.
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