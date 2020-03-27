Kıbrıs'tan giden öğrenciler karantinada

Kıbrıs’tan Türkiye’ye giden 300 öğrenci ile 159 tır şoförü, yeni tip coronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları kentlere sevk edildi.

Kıbrıs’tan gemiyle Türkiye’nin Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na götürülen öğrenci ve tır şoförleri, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra polis eşliğinde limandan çıkış yapan öğrenci ve tır şoförlerini taşıyan 21 otobüs, Adana, Hatay ve Niğde'ye hareket etti.