Akdeniz’in en büyük üçüncü adasından, Kıbrıs’tan çağrı: Barış denizleri istiyoruz!

Üçüncü Toplum Forumu, Doğu Akdeniz’de yaşanan siyasi gelişmelerin yarattığı gerginliğin bölgede yaşayanların yararına dönüşmesi ve Kıbrıs adasında yaşayanlar olarak gidişata el konulması gerektiğini belirterek adanın dört bir yanından bir an önce barış çağrısı yaparak denizlere zeytin taçları bıraktı.

“Barış denizleri istiyoruz” sloganıyla Baf, Limasol, Girne ve Mağusa’da eş zamanlı gerçekleştirilen etlinliğe ünlü şair Elli Peonidou ve uzun yıllar Dünya Barış Derneği başkanı, Nazım Hikmet’in arkadaşı Panikos Peonidou da Limasol’dan katıldı.

Yapılan konuşmalarda Akdeniz’in savaşlardan kaçan insanlara mezar değil, dinler ve kültürler arası barışa yaşam olması gerektiği vurgulandı. Denizlerde devam eden gerginliği protesto eden barışseverler jeopolitik güç oyunlarına son verilmesini istedi.





