Kıbrıs'tan 10 milyon Euro yardım

Yunanistan’da en az 76 kişinin ölümüne neden olan yangınlar dolayısıyla toplanan yardım, Gönüllülük Komiseri Ofisi tarafından koordine ediliyor.

Yardım etmek isteyenlere yiyecek, Yunan yetkililerin işbirliğinde tıbbi malzeme ve diğer gerekli malzemenin getirilmesi söyleniyor. Yardım için toplanan Yunanistan’a gönderilecek ve ihtiyaçlı olanlara dağıtılacak.

Gönüllülük Komiseri Ofisi’nden salı günü yapılan açıklamada, Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın Yunan yetkilileriyle yakın koordinasyon ve işbirliği içinde oldukları duyuruldu.

Atina’daki Kıbrıs Büyükelçisi Kyriakos Kenevezos, ölenler ve yaralananlar arasında Kıbrıslı bulunmadığını, ancak Mati bölgesinde genellikle yaşlıların büyükelçilikle temasta olup yardım istediklerini bildirdi.

Yangından en fazla etkilenen Pikermi-Rafina 4 Belediyesi tarafından verilen banka hesabına vatandaşlar para yardımı yapabiliyorlar. İhtiyaç listesinde, buzdolabı dışında korunabilecek yiyecekler, uzun ömürlü süt, çarşaf ve battaniye, konserve yiyecek, bebek bezi ve Fucidin krem, Bedadin ve gazlı bez gibi tıbbi yardım malzemeleri bulunuyor.

Kıbrıs, İtfaiye Dairesi, Orman Dairesi’nden bir grubu, ayrıca Sivil Savunma Dairesi ve Ambulans Hizmetleri’nden ilgilileri Yunanistan’da gönderdi.

Yetkililer, gerekmesi halinde daha fazla yardım yapılabileceğini belirttiler. Yunanistan’a diğer ülkelerden de yardım gönderildi. Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides, Yunan yetkililerinin çabalarını yerinde incelemek üzere Atina’ya gitti.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, yangın felaketi nedeniyle Yunanistan'a 10 milyon Euro yardım yapıldığını açıkladı.