Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 78

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 78 oldu.

Bugün güneyde 9, yeni Covid-19 vakası teşhis edildi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 58 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki rakam ise 20 olarak kayıtlara geçti.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Virüs nedeniyle 78 kişinin tedavisi devam ediyor.

Güneyde 9 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 9 yeni Coronavirüs pozitif açıklandı. Son rakamlarla birlikte Kıbrıs'ın güneyinde sayı 58'e ulaştı. Ayrıntılar

Güneyden kuzeye karantinaya...

SAAT: 18.00 Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta karantinaya alınan iki erkek öğrenci, Kuzey Kıbrıs'a geçti. Ayrıntılar

Candan: "Askerler karantinaya alınıyorlar mı?"

SAAT: 16.00 CTP Milletvekili Armağan Candan karantina altına alınan bir öğrencinin söylemlerine dikkat çekerek “Ülkeye dün gece gelen ve bugünlerde gelecek olan askerler nasıl bir uygulamaya tabi tutuluyor? Karantinaya alınıyorlar mı?” diye sordu. Ayrıntılar

Güney tüm uçuşları durduruyor

SAAT: 15.00 Kıbrıs (güney) Ulaştırma Bakanı Yannis Karousos, Güney Kıbrıs havalimanlarına tüm uçuşlarının 21 Mart tarihinden itibaren yasaklanacağını; ve bunun tüm ülkelerden gelen uçuşlar için geçerli olduğunu söyledi. Ayrıntılar

Bakan Pilli hastaneye kaldırıldı

SAAT: 14.34 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Bakan Pilli'nin tansiyonunun yükseldiği öğrenilirken durumunun "iyi" olduğu ifade edildi. Pilli'nin bir süre hastanede kalacağı belirtildi.

Bakanlar Kurulu'ndan YENİ KARARLAR

SAAT13.40 Bakanlar Kurulu, Coronavirüsle ilgili gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Kudret Özersay,açıklama yaptı: Dün akşam 30 kişi, bu sabah itibarıyla hava yolu ile gelen 28 kişi, deniz yolu ile gelen 3 kişi merkezi karantinaya alındı. Ayrıntılar

Otobüs aprondan aldı, karantiya götürdü

SAAT: 13.30 Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Ercan’a inen uçaktaki yolcular toplu olarak karantinaya götürüldü. Ayrıntılar

Erhürman: “Merkezi karantina doğru,yayılmamasına önlem"

SAAT: 13.09 Merkezi Karantina uygulamasının son derece doğru olduğuna işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, virüsün bu mekanlar aracılığı ile yayılmasının önlenmesi gerekliliğine de vurgu yaptı. Ayrıntılar

Yurt dışında tedavi görenler için yeni telefon hattı oluşturuldu

SAAT 13.00 Sağlık Bakanlığı, yurt dışında tedavi gören hastaların başvurabileceği bir telefon hattı açıkladı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, "Yurtdışında tedavi gören ve sağlık durumları nedeniyle genel karantina koşullarından farklı bir uygulamaya tabi tutulma ihitiyacı olan vatandaşlarımızın bu durumlarını iletmek ve bilgilendirme alabilmeleri için bakanlığımızın 0533 864 6116 numaralı hatlarına başvurmaları önemle rica olunur" denildi.

Amcaoğlu: "Toplum sağlığı için karalanmaya hazırız"

SAAT: 12.50 Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplum sağlığı için tedbirler almaya devam edeceklerini vurguladı ve ithal edilecek 50 solunum cihazının ödemesinin direkt olarak ithali gerçekleştirecek firmaya yapılacağını açıkladı. Amcaoğlu, basında adı geçen firmanın solunum cihazlarının tedarikiyle ilgili herhangi bir kazancı ya da komisyonu katiyen olmadığını da vurguladı. Ayrıntılar

Bakanlar Kurulu toplandı

SAAT 11.40 Bakanlar Kurulu, Coronavirüsle ilgili gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı saat 11:40 itibariyle başladı.

Pilli: “39 testin 10'u Kıbrıslı Türk, sonuçları negatif”

SAAT 11.30: Sağlık Bakanı Ali Pilli, Salamis Otel’de gözlem şartlarının uygulanmadığı nedeniyle vaka sayısının arttığı iddiaları üzerine açıklama yaptı, yapılan 39 testin içerisinde, otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş 10 kişinin de olduğunu ancak test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti. Ayrıntılar

Meclis ‘seçimi ertelemek’ için toplanacak

SAAT: 11.20 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla, yarın saat 11.00'de olağanüstü toplanacak. Toplantının gündeminde "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi" konusu olacak. Ayrıntılar

Atakan: "Kesinlikle torpil söz konusu değil"

SAAT: 11.10 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün gece Paris’ten Türkiye’ye gelen yolcular arasında olan ve karantinaya giden otobüsten indirilen Sivil Havacılık Dairesi Müdürü’nün kızına Türkiye’de ‘torpil’ yapıldığına ilişkin tartışmalar üzerine açıklama yaptı, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi. Ayrıntılar

Gardiyanoğlu: "Pilli derhal görevden alınmalı"