Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanacağı Sandıklar Nerede?

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Seçim Merkezi Dairesi’den yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan özel seçmen listesinde yer alan ve adanın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Türkler güneyde geçiş noktalarının yakınında kurulacak 50 özel seçim merkezinde oylarını kullanabilecekler.

26 Mayıs’ta kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Türk seçmenlerin oy kullanabilecekleri özel seçim merkezlerinin yerleri aşağıdaki görsellerden veya ekteki link içerisinde yer alan google haritası üzerindeki adreslerden bulunabilir.

LEFKOŞA:

Ay Demet-Kermiya barikatı:

Ay Demet’teki Çok Amaçlı Merkez’de 8 seçim merkezi

Makedonitissa’daki İşitme Engelliler Okulu’nda 4 seçim merkezi

Ledra Palas barikatı

Ledra Palas yakınındaki Kentsel Planlama ve Konut Dairesi binasında 6 seçim merkezi

Uzun Yol – Lokmacı barikatı

Faneromeni Ortaokulu’nda 8 seçim merkezi

LEFKE:

Limnidi- Yeşilırmak barikatı

Aşağı Pirgo Ortaokulu’nda 2 seçim merkezi

Lefke- Aplıç kapısı barikatı

Flasu’da Köy Meclisi binasında 2 seçim merkezi

OMORFO:

Astromerit-Zodya barikatı

Astromerit İlkokulu’nda 7 seçim merkezi

LARNAKA:

Pile- Pergama barikatı yakınında

Livadya Bölge Lisesi’nde 4 seçim merkezi

MAĞUSA:

Derinya barikatı

Derinya’nın İkinci İlkokulu’nda 3 seçim merkezi

Derinya Devlet Anaokulu’nda 3 seçim merkezi

2,5 Mil – Strovilya barikatı

Aheritu İlkokulu’nda 3 seçim merkezi

Kaynak AKEL Türkçe