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Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanacağı Sandıklar Nerede?

Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanacağı Sandıklar Nerede?

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin güneyde geçiş noktalarının yakınında kurulacak 50 özel seçim merkezi açıklandı

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Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Seçim Merkezi Dairesi’den yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan özel seçmen listesinde yer alan ve adanın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Türkler güneyde geçiş noktalarının yakınında kurulacak 50 özel seçim merkezinde oylarını kullanabilecekler.

26 Mayıs’ta kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Türk seçmenlerin oy kullanabilecekleri özel seçim merkezlerinin yerleri aşağıdaki görsellerden veya ekteki link içerisinde yer alan google haritası üzerindeki adreslerden bulunabilir.

 

LEFKOŞA:

Ay Demet-Kermiya barikatı:
Ay Demet’teki Çok Amaçlı Merkez’de 8 seçim merkezi
Makedonitissa’daki İşitme Engelliler Okulu’nda 4 seçim merkezi

Ledra Palas barikatı
Ledra Palas yakınındaki Kentsel Planlama ve Konut Dairesi binasında 6 seçim merkezi

Uzun Yol – Lokmacı barikatı
Faneromeni Ortaokulu’nda 8 seçim merkezi

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LEFKE:

Limnidi- Yeşilırmak barikatı
Aşağı Pirgo Ortaokulu’nda 2 seçim merkezi
Lefke- Aplıç kapısı barikatı
Flasu’da Köy Meclisi binasında 2 seçim merkezi

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OMORFO:

Astromerit-Zodya barikatı
Astromerit İlkokulu’nda 7 seçim merkezi

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LARNAKA:

Pile- Pergama barikatı yakınında
Livadya Bölge Lisesi’nde 4 seçim merkezi

 

MAĞUSA:

Derinya barikatı
Derinya’nın İkinci İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
Derinya Devlet Anaokulu’nda 3 seçim merkezi
2,5 Mil – Strovilya barikatı
Aheritu İlkokulu’nda 3 seçim merkezi

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Kaynak AKEL Türkçe

 

 

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