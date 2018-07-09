"Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini gözetin"

Bağımsızlık Yolu, Başbakan Tufan Erhürman ve hükümete, dinsel gericiliğin bir aracı haline gelmeme ve Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini gözetme çağrısında bulundu.



Bağımsızlık Yolu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya gelecek olması dolayısıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Başbakanlık önündeki konuşmasında, “Kötü Arkadaş İnsanı Bozar” pankartıyla geldiklerine işaret ederek, Başbakan Tufan Erhürman’dan Kıbrıslı Türklerin arzu, istek ve beklentilerine uygun hareket etmesi uyarısında bulunmak istediklerini söyledi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, seçim süreçlerindeki tartışmaları ve son KHK ile birçok kamu görevlisi ve akademisyenin görevlerinden alınmasını eleştiren Rahvancıoğlu, “Erhürman’ın Erdoğan’ın adada bulunduğu süre içerisinde Kıbrıslı Türklerin istek ve arzularını aklından çıkarması halinde, Kıbrıs Türkü’nün de Erhürman’ı kalbinden çıkaracağını” ifade etti.

Rahvancıoğlu'nun konuşmasının ardından hazırlanan basın açıklamasını Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Cemre İpçiler okudu. Açıklamada şunlara yer verildi:

“AKP’nin 16 yıldır süren iktidarıyla beraber baskı ve dinsel gericiliğin günden güne arttığı ve bu artışın adamıza kadar uzandığı herkesin malumu. Zaten yarın gerçekleşecek ziyaret de sıradan bir ziyaretin ötesinde dini dayatmaların bir örneği olacaktır. Kıbrıslı Türk halkının başta eğitim ve sağlık gibi kurumsal hizmetlerde o kadar eksik varken, fetihçi bir mantıkla devasa bir cami yapımını dayatmak AKP’nin siyasal mantığının bir göstergesidir. Bu gerçekler ışığında Başbakan Erhürman’a ve hükümete bir çağrıda bulunuyoruz”

Açıklamada Başbakan Erhürman’a “dinsel gericiliğin bir aracı haline gelmeyin” çağrısı yapılarak, “Bize dayatılanlarla halkımızın kültürü arasında zerre yakınlık yoktur” denildi.

Bağımsızlık Yolu açıklaması şöyle devam etti:

“Bu abluka er geç dağılacak ve geriye direnenler kalacaktır. Hükümete bu çağrıyı yaparken, Türkiye’nin güzel insanlarına, gericilik ve faşizm karşısında enseyi karartmayanlara da selam gönderiyoruz. Sizin direnişiniz bizim umudumuz, halklarımızın kardeşliğinin garantisidir. Umutların Kuşatılmasın! Gericilik kaybedecek, aydınlık ve halkların kardeşliği kazanacak”