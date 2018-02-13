"Kıbrıslı Türklerin de hakları var..."

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün de adanın etrafındaki doğal kaynaklarda hakkı bulunduğunu ve Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacağını söyledi.



AA’nın haberine göre, Çavuşoğlu, Kuveyt’te TRT Haber'e yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak Kıbrıs Rum kesiminin bugüne kadar bir çözüme yanaşmadığını ve Kıbrıs etrafındaki doğal gaz rezervlerinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Eğer bunu da paylaşmak istemiyorsanız, o zaman biz Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını koruruz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek istediklerini ve bunun için ortak anlayışla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.