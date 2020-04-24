Politis gazetesi, İngiltere’de Coronavirüs nedeniyle ölen 4 Kıbrıslı Rum’un ailesinin, ölen yakınlarının Kıbrıs’ta gömülmesini istediğini; ancak bu kişilerin, bazı sebeplerden ötürü Kıbrıs’a getirilemediğini yazdı.

Gazete, ölen kişilerin naaşlarının havayoluyla gelebilmesi için tahnit edilmesi gerektiğini; ancak 4 Kıbrıslı Rum’un coronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesi dolayısıyla tabutlarının mühürlü olup açılamadığını ve havacılık kuralları gereği, bu naaşların Kıbrıs’a getirlemediğini kaydetti.

Haberde, tek çözümün 4 Kıbrıslı Rum’un krematoryuma götürülerek yakılması ve küllerinin Kıbrıs’a getirilmesi olduğu belirtildi.

Bin 800 Kıbrıslı Rum döndü, 15 gün içinde 3 bin daha dönecek

Bu arada, Fileleftheros gazetesinde yer alan bir başka haberde de, bir ay içerisinde yapılan 20 uçuşla, yaklaşık bin 800 Kıbrıslı Rum’un Kıbrıs’a döndüğünü ve bugün başlatılacak yeni bir programla, 15 gün içerisinde 3 bin Kıbrıslı Rum’un daha Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, önümüzdeki 5 gün içerisinde İngiltere ve Yunanistan’dan yapılacak 13 uçuşla, bin 500 Kıbrıslı Rum’un Kıbrıs’a getirileceği belirtildi.