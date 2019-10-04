Kıbrıslı Rum köy sakinleri atış alanı işgal etti, tatbikatı engelledi
Lefkoşa’nın güneyinde “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinleri, bölgelerindeki ordu atış alanını işgal ederek, atış tatbikatını engelledi.
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Lefkoşa’nın güneyinde “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinleri, bölgelerindeki ordu atış alanını işgal ederek, atış tatbikatını engelledi.
Politis’in haberine göre “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinlerinin dün bölgelerinde bulunan “Ksintus atış alanını” işgal ederek yapılması planlanan atışları engellediklerini yazdılar.
Bölge sakinleri, atış alanının köy yakınında bulunmasının emniyet ve sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirttiler.
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Etiketler : güney, rum basını
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