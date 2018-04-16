Kıbrıslı liderlere mektup: Başka rota yoktur!

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs temsilcileri bugün saat 10:00'da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların çözüm ve barış isteklerini içeren iki mektup iletildi. Mektupların iki toplum liderinin Crans Montana'dan sonra bu akşam ilk kez bir araya geleceği yemekte kendilerine teslim edilmesi istendi.

Liderlere iletilecek mektup şu şekilde:

1 yıl önce o zamanın müzakerelerinde oluşan çıkmazın üstesinden gelmek için gerçekleşen liderler yemeğinde, tüm Kıbrıs'ın Sivil Toplumu olarak toplantı yerinizin dışında toplanmış, halkınızın beklentilerini karşılamanızı ve yeniden müzakere masasına oturmanızı istemiş, fakat daha da önemlisi müzakerelerde başarılı bir sonuç alınarak, anlaşmaya varılan bir Çözüme ulaşmanızı istemiştik. Size verdiğimiz o zamanki mesajda, Barış kazanımının her iki toplumun da vermesi gereken ödünlerden daha değerli olduğunu vurgulamıştık.

Beklentilerimiz, birkaç ay sonra gerçekleşen Crans Montana'daki görüşmelerin çöküşü ardından hayal kırıklığına dönüşmüştür. Bu yaşananlar, uzlaşma için siyasi iradenin olmadığını kanıtlamıştır.

Şu anda, daha önceki durumdan çok daha tehlikeli bir kriz eşiğine gelinmiş ve gerilim riskinin tırmanma noktasına gelmesiyle öngörülmeyen sonuçlara yol açabileceği bir noktadayız.

Hidrokarbon sorunu Barış için bir katalizör olması yerine, yeni bir çatışma sebebi olarak gelişmektedir. Birleşik Kıbrıs, İki toplumlu Barış İnisiyatifi gelişmelerle ilgili derin endişesini dile getirmek ve aşağıdakileri vurgulamak istemektedir:

1.Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde başka herhangi bir sondaj operasyonu gerçekleşmeden önce, fırsat penceresi kullanılarak müzakere masasına dönmek için acil bir ihtiyaç vardır.

2.İki lider, BM Genel Sekreteri Mr. Antonio Guterres'in çağrısına olumlu yanıt vermeli, çerçevesini kabul etmeli ve açık sorularına yapıcı şekilde cevap vererek, Genel Sekreterin gayri resmi belgesini iyi kullanmalıdır.

3.Siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ta barışçıl bir gelecek için tek geçerli çözüm olmaya devam etmektedir.

Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi, toplumların liderlerini, bölünmüş insanların her iki tarafındaki ortak sesi duymaya çağırıyor ve acil olarak sorunun bir çözümüne ulaşılacağı bir sonucu doğuracak yukarıda belirtilen temelde bir sürece katılmaya çağırmaktadır.

BM GS çerçevesi temelinde müzakere sürecine herhangi bir önkoşul olmaksızın yeniden dönmek acil bir ihtiyaçtır!

Adamızda barış tehlikededir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Başka rota yoktur! Yeniden Birleşmiş Federal Kıbrıs uzlaşma ve barış için tek yoldur!

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