Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'ın kuzeyinde şu ana kadar herhangi bir Coronavirüsü teşhisi bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin geçtiğimiz Cuma günü 4 geçiş noktasını tek taraflı bir karar alarak kapattığı anımsatılarak, bunun herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmadığını belirtildi.

Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirilen İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanların yeni tip koronavirüse ilişkin (Covid-19) dünyadaki ve adadaki gelişmeleri değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, yeşil hat üzerinden kapılarda kontrol yapmanın bilimsel bir dayanağı olmadığı, deniz ve hava ulaşımındaki kontrollerin daha önemli olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.