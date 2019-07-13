Kıbrıs’ın kuzeyinde bir ilk: ‘Discount marketi’

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk ‘discount market’ olacak ‘Ledi’ açılıyor. Çatalköy’de Temmuz’un son haftasında açılacak market, özellikle seçilen ürünleri bulundurarak, çok daha uygun fiyata satış yapacak.

Levent Gıda Ltd. Genel Müdürü Rüstem Önkal: “Girdileri minimalize ederek, en uygun fiyatı vereceğiz”

Dila ŞİMŞEK

Levent Gıda Limited, Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk ‘discount market’ olacak Ledi’yi Çatalköy’de açacak. Temmuz’un son haftası açılışı yapılacak market, sıradan bir marketten farklı olarak, ‘seçilmiş, özel ürünleri’ satışa sunacak ve normal marketlere nazaran çok daha uygun bir ücretlendirme yapacak.

Levent Gıda Limited Genel Müdürü Rüstem Önkal, ürün bazlı münhasırlık anlaşmalarıyla tedarikçilerden daha ‘düşük’ maliyetle ürün alınacağını ve bu sayede fiyatların daha uygun olacağını kaydetti. İthal edecek ürünlerin, direkt olarak üreticiden alınmasının da maliyetlerini azaltacağını belirtti. Önkal, amacın tüm giderlerin azaltılarak olabilecek en uygun ücretlendirme yapılması olduğunu açıkladı. Beğenilip başarılı olması durumunda şube sayısının artacağını ekledi.

“Müşterilerimizin beğeneceğine inandığımız ürünleri gramajlarını da baz alarak özellikle seçip eliyoruz”

Önkal, Levent Gıda Ltd. ile Ledi Discount Market Ltd.’nin hissedarlık ve çalıştıkları iş ortaklığının farklı olduğunu vurguladı. Yönetici kadrosu ve personelin de tamamen farklı olacağını kaydeden Önkal, marketlerin ‘iki farklı şirket gibi’ idare edileceğini söyledi.

1500 daimi ürün olacağını belirten Önkal, “Sıradan marketlerde binlerce ürün, aynı ürünün farklı markaları, kasap bölümü vb. birçok şey vardır. Bu da daha büyük girdilere yol açar. Ledi Discount Market’te ise, müşterilerimizin beğeneceğine inandığımız ürünleri gramajlarını da baz alarak özellikle seçip eliyoruz. Örneğin bir mısır gevreğini iki veya üç farklı marka olarak bulunduruyoruz. Bu marketlerin Türkiye’de Şok, A101, BİM gibi örnekleri var. Dünyada ise, Lidl, Aldi, Costco gibi işletmeler bu prensiple çalışıyor, girdileri düşük tutarak olabilecek en ucuz fiyatı vermeyi hedefliyor” diyerek marketin çalışma prensibini anlattı.

Markette aynı zamanda ‘kampanya’ uygulamasının da olmayacağını dile getiren Önkal, sabit fiyat uygulaması yapılacağını belirtti.

Önkal, marketin açılışının Temmuz’un son haftasında yapılacağını bildirdi.