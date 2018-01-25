Kıbrıs'ın güneyinde naylon poşetler ücretli oluyor

Kıbrıs’ın güneyinde alışveriş sonrası verilen naylon poşetlere artık ücret uygulanacak. Kıbrıs Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığının Çevre Bölümü tarafından yapılan açıklamaya göre, marketlerden satın alınan ürünlerin taşınması için kullanılan naylon poşetlerin ücretsiz verilmesini yasaklama önlemleri çerçevesinde bu tür poşetler 1 Temmuz 2018’den itibaren satış alanlarından artık ücretli olarak alınabilecek.

Her bir ince plastik poşetin fiyatının en az beş sent (€0,05) artı KDV olacağı, bunun gerek satıcıların tüketicilere verecekleri satış makbuzlarında gerekse ürün satıcılarının saklayacağı makbuzlarda da görüleceği belirtildi.

İnce naylon poşetlerden elde edilecek para bilgilendirme etkinlikleri ve ambalaj atık yönetimi toplu sistemleriyle işbirliği içinde toplumun bilinçlendirilmesi yönündeki faaliyetleri finanse etmek için kullanılacak.