Kıbrıs yarı finalde yarışacak

Kıbrıs Cumhuriyeti, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenecek 2018 Eurovision şarkı yarışmasında bu akşam yarı finalde yarışacak.



İkinci yarı final, 10 Mayıs Perşembe günü ve büyük final 12 Mayıs Cumartesi günü yer alacak.



Kıbrıs bu akşam saat 22.00'de başlayacak yarışmaya, Alex Papaconstandinou’nun yazdığı ve Eleni Fureira’nın seslendirdiği “Fuego” isimli şarkı ile katılacak.