“Kıbrıs Türk Ressamlar Sergisi” YDÜ’de

Near East Bank himayelerinde düzenlenen “Türk Ressamları Retrospektif Sergisi”, Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından Yakın Doğu Üniversitesinde açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 eserden oluşacak olan “Türk Ressamları Retrospektif Sergisi”nin, 25 Ocak 2018 Perşembe günü, saat 11:00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin izlenimine açılacağı belirtildi. Sergi, 23 Şubat 2018 tarihine kadar izleyicilere sunulacak.

1890-1950 tarihleri arasında doğan ressamları kapsayan sergi de, I. ve II. kuşak olarak adlandırılan ressamların doğa, naturmort, portre, Nü gibi farklı temalarda eserleri yer alacak.

Kıbrıs Türk resminin başlangıcıyla birlikte birinci ve ikinci kuşak ressamlar olarak adlandırılabilecek dönemi içeren sergide, Olga Rauf, İsmet Vahit Güney, Cevdet Çağdaş, Ayhan Menteş, Ali Atakan, Göral Özkan, İnci Kansu, Salih Oral, Günay Güzelgün, Gönen Atakol, Özden Selenge, İsmet Tatar, Emel Samioğlu, Emin Çizenel, Güner Pir, Türksal İnce, Feridun Işıman ve Hikmet Uluçam’ın eserleri sergilenecek.

Hastürk: “Kıbrıs Türk resmini belgelemek istedik”

Serginin sanat yönetmeni ve küratörü Dr. Mustafa Hastürk, Kıbrıs Türk resim sanatının unutulmamasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Dr. Hastürk sergiyle ilgili şunları söyledi: “Yakın Doğu Bank himayelerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in özel ilgi ve desteğiyle gerçekleşecek olan sergi, Kıbrıs Türk resminin doğuşuyla birlikte gelişme ve olgunluk dönemini kapsamaktadır. Sergi ve sergi için hazırlanan katalog Kıbrıs Türk resminin önemli bir kesitini sunması açısından oldukça önemlidir. Elimizde olmayan nedenlerle kapsam dahilinde olması gereken tüm ressamları sergiye dahil edemedik ancak tümünü de katalog metninde anmayı ihmal etmedik. Bu sergi ve hazırladığımız katalogla amacımız, unutulmak üzere olan Kıbrıs Türk resim sanatını belgelemek ve önemli bir dönem ressamlarını izleyiciyle buluşturmaktır. Tüm sanatçı ve sanatseverleri sergimize bekliyoruz.”