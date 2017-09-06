Politis gazetesi “Kıbrıs Türk Malları Konusunda Partilerin Suç Ortağı Sessizliği” başlığıyla verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis’in Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yönetici atanması seçeneğine yönelerek, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Göçmenler Komitesi’nden, uzmana verilecek görevlerin şartlarıyla ilgili bir ay içerisinde öneriler sunmasını istediğini yazdı.



Toplantıda Petridis’in, milletvekillerinden 1 Eylül tarihinde ilan ettiği 9 öneri üzerine de kendi önerilerini ve yorumlarını sunmasını istediğini aktaran gazete, milletvekillerinin konuya vakıf olmadığının görüldüğünü belirtti.



Gazete önerilerde uzmanın görev şartları arasında Kıbrıs Türk mallarının sayımı ve yeniden değerlendirilmesi, ayrıca tek tip kiralama politikasının şekillendirilmesi gibi konuların bulunduğu bilgisini verdi.



Milletvekillerinin konuya vakıf olmamasından komite toplantısında özlü bir tartışmanın yapılamadığını yazan gazete, toplantıda Petridis’in Milletvekili Skevi Kukuma’dan eleştiriler aldığını belirtti.



Habere göre Kukuma toplantıda “hayatta olmayan hak sahiplerinin çocuklarının mülkleri alıkoyma hakkını” savundu.



Bu görüşe sert tepki gösteren Petridis, Meclis’in, kullanıcının Kıbrıs Türk malıyla ilgili hakkının miras yoluyla başkasına geçmesi konusunda hemfikir olup olmadığını sordu.



Yüzlerce milyon Euro değerinde malların bulunduğuna işaret eden Petridis, “Bunları bir hak sahibi taverna yapsın diye mi vermek istiyoruz?” sorusunu sordu.



Yasanın ilk hedefinin, Kıbrıs Türk mallarının korunması ve sonra göçmenlerin rahatlatılması olduğunu belirten Petridis, partilerin de yer aldığı komitelerin Kıbrıs Türk mallarının dağıtılmasına ilişkin tüm kararlarının oyu birliğiyle alındığına işaret ederek, partileri Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili “eğlenceye” katılmakla suçladı.



Petridis milletvekillerine, “Partileri, hassas bir konu olduğu için mi, yoksa eğlence yapsınlar diye mi içeri aldık?” sorusunu yöneltti.



Gazete DİSİ Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun da partilerin suç ortaklığı yapar şeklindeki sessizliğine vurgu yaptığını belirtti.



Toplantıya Meclis’e sunulan Kıbrıs Türk mallarının dağıtımına ilişkin belgelerle giren Yeorgiu, bazı örnekler vererek, Danışma Komitesi üyesinin 1995 yılından geçen yıla kadar Kıbrıs Türk toprağının olduğunu milletvekillerinin bildiğini ya da bilmesi gerektiğini, bu verilerin ellerine geçtiğini ancak kimsenin sesini çıkarmadığını savundu.



Yerogiadis, Piyale Paşa Caddesi’nde bazı binaların devren başkalarına kiralandığını da söyledi.



Fileleftheros gazetesine göre Yeorgiu, açıklamalarında parti temsilcilerinin hakları olmamasına rağmen Kıbrıs Türk malları aldığını ve bazı mülklerin devren kiralandığını ifşa ederek, kimsenin bu konuda bir şey söylemediğini de belirtti.



Gazete dünkü toplantıda bir Kıbrıslı Türk’ün, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne çalışıyorken bazı topraklar aldığından da söz edildiğini aktardı.