Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği eylemlerine başlıyor. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, günlerdir Hükümet ve Tarım Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ve yarından itibaren eylemlerin başlayacağı belirtildi. Verilen bilgiye göre, ilk eylem yarın Güzelyurt'ta olacak.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği'dnen yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

Günlerdir yapılan görüşmeler sonuç vermemiş Hükümet ve Tarım Bakanlığı yine üreticiye rağmen bildiğini yapmıştır. Hiçbir talepte bir çözüm üretilmemiş ve bu anlayış üreticiyi çileden çıkarmıştır. Bu noktadan sonra üreticinin artık haklarını aramak için tepkilerini yükseltme zamanı gelmiştir. Bu yüzden yarından itibaren ülkenin her noktasında uyarı eylemleri başlatılacaktır. Yarın ilk tepki ve uyarı eylemi Güzelyurt’ta yapılacaktır. Sabah saat 10.00 da Güzelyurt , Bostancı yeni trafik ışıklarında araçlarla toplanılacaktır.

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