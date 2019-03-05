Kıbrıs Türk El Sanatları Kooperatifi’nden dayanışma yemeği
Kıbrıs Türk El Sanatları Kooperatifi, kooperatifin 57. yılında Dünya Kadınlar günü dayanışma yemeği düzenliyor.
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Kıbrıs Türk El Sanatları Kooperatifi, kooperatifin 57. yılında Dünya Kadınlar günü dayanışma yemeği düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı himayelerinde gerçekleştirilecek yemek yarın saat 12.30’da, Boğaz St. Hilarion Yolu Beyaz ev Askeri Gazinosu’nda yer alacak.
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Etiketler : el sanatları, 8 mart
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