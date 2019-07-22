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Kıbrıs polisi 100 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Kıbrıs polisi 100 kilo uyuşturucu ele geçirdi

“Uyuşturucu tacirlerinin Akdeniz sularında gemiden gemiye uyuşturucu sevkiyatı sırasında ve polisten kaçarken denize attıkları kilolarca uyuşturucu tüm Kıbrıs'ın sorunu haline geldi.

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Kıbrıs’ın güneyinde Mart ayından bu yana yakın takipte olan 57 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 100 kilo Hintkeneviri ele geçirildi.”

LİMASOL’DA BÜYÜK OPERASYON… Kıbrıs polisinin uzun bir süreden bu yana kıyılara vuran uyuşturucu ile ilgili başlattığı mücadelede yakın takibinde olduğu 57 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 100 kilo Hintkeneviri ele geçirdi.

 

Devrim DEMİR

Uyuşturucu tacirlerinin Akdeniz sularında gemiden gemiye uyuşturucu sevkiyatı sırasında ve polisten kaçarken denize attıkları kilolarca uyuşturucu tüm Kıbrıs'ın sorunu haline geldi.

Kıbrıs’ın güneyinde Mart ayından bu yana yakın takipte olan 57 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 100 kilo Hintkeneviri ele geçirildi.

Kıbrıs polisinin yürüttüğü soruşturmada, 57 yaşındaki zanlı söz konusu uyuşturucu maddeyi 18 Mart tarihinden bu yana Limasol’da bir konteynır içinde gizlediğini itiraf etti.

Barış Sel uyuşturucunun Kıbrıs’ın güneyine atıldığına dikkati çekmişti

Kuzey Kıbrıs kıyılarına son 8 ayda vuran 100 kilogram uyuşturucu maddenin bulunması ile ilgili Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Barış Sel, YENİDÜZEN’e verdiği röportajında, kıyılara vuran uyuşturucunun özellikle Kıbrıs’ın güneyinde kullanıldığına dikkati çekmişti.

Sel, “Atılan bölgeleri de dikkate aldığımızda, Akdeniz açık sularında ya uyuşturucu alışverişinde sevkiyat sırasında bu maddeler düşüyor veya polisten kaçarken atılıyor. Bir başka şüphemiz ise Kıbrıs’ın güneyine de atılabiliyor. Önceki gün ele geçirilen 28 kilo uyuşturucu maddenin bulunduğu noktaya bakıldığında, hemen 5 kilometre ilerisi Kıbrıs’ın güneyi. Eğer oraya atılıyorsa, akıntı ile kıyılarımıza vurmuş olabilir” sözlerini ifade etmişti.

 

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Polisten güneye işbirliği çağrısı ‘Uyuşturucu için birlikte çalışalım”‘Uyuşturucu için birlikte çalışalım”Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Barış Sel YENİDÜZEN’e konuştu, kuzey ve güneyin işbirliği konusuna işaret etti:  “Uyuşturucu suçlarında ortak hareket etmeliyiz. Kıbrıs’ın güneyi ile iş birliğine açığız”