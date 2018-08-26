Kıbrıs Haber Ajansı’na göre; “Yabancı diplomatların Derinya ziyaretini Kıbrıs Türk tarafı istemedi”

Derinya ve Aplıç barikarikatının geçişlere açılması yönündeki tıkanıklık sürüyor. Kıbrıs Haber Ajansı, Kıbrıslı Rum bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Derinya’ya yönelik yabancı diplomatların ziyaret programının, Kıbrıs Türk tarafından istenmediği iddiasını ortaya koydu.

“Kıbrıs Rum tarafı Derinya ve Lefke-Apliki barikatlarının açılması taahhütlerine bağlı kalmaya devam ediyor” görüşünü oraya koyan kaynak, Derinya barikatının açılması için tüm çalışmaların uzun zamandır tamamladığını belirtti.

Bir diğer iddia ise “İki Toplumlu Teknik Komite”ye verilen taahhüt temelinde, Derinya’daki askeri barikatın bölgeden uzaklaştırılmasının beklendiği yönünde oldu.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Kıbrıslı Rum sözcü, “Kıbrıs’ta görev yapan yabancı diplomatların Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk politikacılar eşliğinde Derinya barikatını ziyaret etmelerinin programlandığını ancak Kıbrıs Türk tarafının bunu iptal ettiğini” de söyledi.

Lefke-Apliki barikatıyla ilgili olarak, projenin en erken bir zamanda hazır olması için, üzerinde anlaşmaya varılan süreç ve projenin iki toplumlu ortaklık tarafından gerçekleştirilmesi için verilen AB finansmanı temelinde, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği de dile getirdi.

Her iki barikatın da açılışı Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı’nın Mayıs 2015’te yaptıkları görüşme sonrası açıklanmıştı. Konu, 16 Nisan 2018’deki yemek sırasında da ele alınmış, Derinya barikatının muhtemel açılış tarihi 1 Temmuz, Aplıç (Apliki) barikatının açılış tarihi de 15 Eylül olarak belirtilmişti.

