 Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı:  “8 Haziran için hazırız”

Kuzey ile güney arasındaki geçişlerle ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada güneyin, belirlenen kişilerin belli şartlarda geçişlerine 8 Haziran’dan itibaren hazır olduğu duyuruldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı açıklamasında 8 Haziran’dan itibaren hangi kategorideki kişilerin geçişlere başlayacağına dair bilgiler de belirtildi. Buna göre bakanlık “ilk geçişte 72 saat öncesine kadar geçerli olan bir testin sonucunun olumsuz çıktığına ilişkin bir belge sunulması şartıyla” şu kategorideki kişilerin karşılıklı geçişlerine izin vermeye hazır olduğunu belirtti:

1. Kıbrıslı Türk çalışanlar.

2. Daimi ikametgâhı Tillirya bölgesindeki Pirgo köyünde olan ve Lefkoşa’da çalışan Kıbrıslı Rum çalışanlar.

3. Güneyde bulunan okullarda veya akademik kuruluşlarda okuyan ve sadece Ledra Palas barikatından geçecek olan Kıbrıslı Türk öğrenciler/ üniversite öğrencileri.

4. Daimi ikametgâhı kuzeyde olan ve yeniden yerleşen Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler.

5. Kuzeyde ikamet eden ve Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezi’nden, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden ve özgür bölgede bulunan diğer Kamu Hastanelerinden veya Özel Kliniklerden ilaç ve tedavi alan Kıbrıs vatandaşları.

İşte açıklamanın tam metni:

5 Haziran 2020 Hükümetin aldığı karara ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıslı Türk lider Sn. Mustafa Akıncı ile vardığı görüş birliğine dayanarak, Kıbrıs Cumhuriyeti, ilk defa geçtiklerinde COVİD-19 hastalığı için yaptıkları ve 72 saat öncesine kadar geçerli olan bir testin sonucunun olumsuz çıktığına ilişkin bir belge sunmaları şartıyla, aşağıdaki kategorilerde bulunan şahısların 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren Cumhuriyet’in kontrolü altındaki bölgelere karşılıklı geçişlerine izin vermeye hazırdır.

Bundan sonrasında aşağıdaki kişilere rastgele test yapılacaktır:

1. Kıbrıslı Türk çalışanlar

(Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin kontrolü altındaki özgür bölgeye ilk defa geçtiklerinde, işverenlerinden imzalanan ve tam adı, soyadı ve Sosyal Sigorta sayılarını (AKA) içeren bir tasdikname sunmalıdırlar. Bu tasdiknamelerin kopyaları veya e-mail yoluyla atılan kopyaları da kabul edilecektir)

2. Daimi ikametgâhı Tillirya bölgesindeki Pirgo köyünde olan ve Lefkoşa’da çalışan Kıbrıslı Rum çalışanlar.

(Bu durumlarda, işverenlerinden bir tasdikname sunulmalıdır. Bu tasdiknamede tam adı, soyadları ve Sosyal Sigorta sayıları (AKA) kaydedilmelidir. Elbette, ambülansların Pirgo köyünden Lefkoşa’ya geçişine de engelsiz bir biçimde izin verilecektir.)

3. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altındaki özgür bölgede bulunan okullarda veya akademik kuruluşlarda okuyan ve sadece Ledra Palas barikatından geçecek olan Kıbrıslı Türk öğrenciler/ üniversite öğrencileri.

(Okula taşınmaları, sadece okudukları okul veya akademik kuruluşun sağlayacağı araçlarla yapılacaktır. Özel araçlarla geçişlere izin verilmeyecektir. Bu amaçla, okul veya akademik kuruluştan tam adı ve soyadını içeren bir Tasdikname (katılım belgesi) sunulmalıdır. Öğrencilerin/üniversite öğrencilerinin, okudukları okul/akademik kuruluşlarla temasa geçerek Ledra Palas barikatından okula taşınmaları konusundaki detaylı bilgi almaları teşvik edilmektedir.)

4. Daimi ikametgâhı işgal atlındaki bölgede olan mahsur ve yeniden yerleşen Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler.

5. İşgal altındaki bölgede ikamet eden ve Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezi’nden, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden ve özgür bölgede bulunan diğer Kamu Hastanelerinden veya Özel Kliniklerden ilaç ve tedavi alan Kıbrıs vatandaşları.

(Doktordan veya hastaneden tam adını ve soyadını içeren bir tasdikname sunulmalıdır. 6. İnsani sebeplerden dolayı İçişleri Bakanı’nın istisnai onayı ile geçiş)