KIB-TEK’ten Güzelyurt’ta kesinti uyarısı

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın Güzelyurt’un bazı noktalarında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Güzelyurt bölgesinde alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

5 sokakta kesinti

Güzelyurt’ta direk değişimi nedeniyle ise yarın saat 08.30’dan 13.30’a kadar Fevzi Çakmak Sokak ve 20 Temmuz Sokak’a elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

3 sokak 09:00 ile 16:00 saatleri arası elektriksiz

Yine Güzelyurt’ta yapılacak olan kesintide bu kez de Cennet Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak elektriksiz kalacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, alçak gerilim şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında olacak.