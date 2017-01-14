KIB-TEK’TE ‘İHALESİZ’ MAZOT ALIMI İDDİASI

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) ‘ihalesiz’ mazot alındığı ve suç işlendiği iddia edildi.

Eski yönetim tarafından mazot alımı ile ilgili çıkılan ihalenin 16 Ocak’ta tamamlandığı, yeni ihaleye çıkılmadan mazot alımının devam edildiği öne sürüldü.

Kurumun Yönetim Kurulu eski Başkanı İsmet Akim, Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkılan ve tamamlanan bir ihale olmadan, İHALESİZ MAZOT ALIMININ ŞUÇ olduğuna vurgu yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ise iddiaların gerçekleri yansıtmadığını, sözleşmedeki bir maddenin ihale sürecinin uzaması veya herhangi bir aksaklık halinde yüzde 20 oranında mazot alımı hakkı verdiği ve bu doğrultuda alımın yapıldığını savundu.

Yönetim Kurulu eski Başkanı İsmet Akim: Bizim dönemde çıktığımız ihale 16 Ocak itibarıyla tamamlanıyor…

Mevcut mazot ihalesinin 16 Ocak itibarıyla tamamlanacağına işaret eden Yönetim Kurulu eski Başkanı İsmet Akim, halen yeni bir ihaleye çıkılmadığına vurgu yaptı. İsmet Akim, bugüne kadar çoktan ihaleye çıkılmış olması gerektiğine değinirken, 17 Ocak günü itibarıyla da çıkılıp tamamlanması gereken yeni ihalenin mukavelesine göre mazot alımı yapılması gerektiğini ifade etti.

Yasanın, ‘aynı şartlarda eski ihaleyle mazot alımına devam’ yetkisini de vermediğine vurgu yapan Akim, yine yasaya göre Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkılan ve tamamlanan bir ihale olmadan, İHALESİZ MAZOT ALIMININ ŞUÇ olduğuna vurgu yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen: 1-2 gemilik alım yapılacak, ihalesiz alım yok

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen, kurumda ihalesiz mazot alımının söz konusu olmadığını, yeni ihaleye çıkılması için Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Erçen, eski sözleşmedeki bir madde kapsamında ‘ihalenin uzaması veya bir aksaklık durumunda’ yüzde 20 civarında alım hakkının olduğunu belirtti.

“Şu an mecburen bu madde kapsamında hareket ediyoruz. İhalesiz alım yoktur” diyen Erçen, “MİK süreci yeni başladı. Çalışma yapılıyor. 1-2 gemilik alım yapacağız. İhale MİK’e bağlı” şeklinde konuştu.