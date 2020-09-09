KIB-TEK personeline PCR testi yapılıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) personeline PCR testleri yapılmaya başlandı. Konu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi veren KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, kurumda herhangi bir kişide pozitif vakaya rastlanılmadığını aktararak, tedbir amaçlı personele test yaptıklarını söyledi.

Gökbörü: “700 civarı personelimize test yapacağız”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, kurumda hiçbir vakaya rastlanılmadığının altını çizerek, tüm KIB-TEK personeline testlerin yapılacağını söyledi. Gökbörü; “Şu ana kadar KIB-TEK’te herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadı. Bilindiği üzere vatandaşlarla temas halinde olan personelimiz var. Bizler bu yüzden personelimize test yapmaya başladık. Bu testleri yapmaya başladık. Lefkoşa Bölge Amirliği’nde dün 60-70 civarında personelimize test yaptık. Lefkoşa personellerinin testleri yarın sonlanacak. İlerleyen günlerde Güzelyurt, Lefke, Mağusa, İskele ve Teknecik’te de testlerimiz yapılacak. Böylelikle 700 civarındaki personelimize PCR testi yapmış olacağız. Halkımız rahat olsun. Şu ana kadar kurumda herhangi bir pozitif vaka yok” ifadelerini kullandı.

Vezne bir süreliğine kapandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nde personele PCR testi yapıldığı için vezne bir süreliğine kapandı. Vatandaşlar, dairenin dışında bulunan ödeme noktalarından işlem yaptı.