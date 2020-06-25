KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı'na soruşturma

KIB-TEK 3 Haziran tarihli Yönetim Kurulu kararında ‘oy çokluğu’ ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik hakkında disiplin kovuşturması başlatma kararı aldı.

5 UBP, 2 de HP temsilcisi bulunan KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik hakkında ‘oy çokluğu’ ile disiplin kovuşturması başlatılması ise hem UBP içindeki çekişmeyi hem de UBP ile HP arasındaki gerilimi gündeme taşıdı.

Disiplin kovuşturması kapsamına alınan iddiaları Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu gündeme getirirken, Mehmet Özçelik hakkında üç ayrı konuda disiplin suçu iddiası kayıtlara geçti.

Disiplin kovuşturmasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise konularla ilgili Soruşturma Memuru olarak Genel Müdürlüğü döneminde adı ‘Ek mesai’ davasında geçen ve şu an KIB-TEK Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Gürcan Erdoğan’ın atanması oldu.

3 ayrı konudan disiplin kovuşturması

Mehmet Özçelik hakkındaki disiplin kovuşturmasında ilk ifade edilen konu; KIB-TEK Whatsup iletişim grubu içerisindeki yazışmalarda Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu’na saygısız, saldırgan ve tehdit içeren yazılar yazarak üslerine karşı gerekli hiyerarşik saygıyı göstermediği oldu.

Bunun yanında kuruma ait aracın anahtarlarını Kurum Genel Müdürü vey Yönetim Kurulu’na teslim etmediği veya teslim etmekten kaçındığı gerekçesiyle ‘Araç tahsisi ve kullanımı ile ilgili genelgeye’ uymadığı da belirtildi.

Kayıtlara geçen bir diğer konu ise ‘Dış yazışmaları Genel Müdür’ün yazılı onayı olmaksızın yaptığı’ oldu.

Bazı uygulamaların usulüne aykırı yapıldığı işaret edildi

Söz konusu disiplin kovuşturmasında adı geçen isimler, YENİDÜZEN’e konuştu.

Yönetim Kurulu’nun şikayetleri değerlendirdiğini ve ‘oy çokluğuyla’ soruşturma kararı aldığını dile getiren KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın bazı uygulamaların usule aykırı yapıldığını işaret etti.

Şahsına hakaret edildiği gerekçesi ile iletişim grubundaki yazışmaları Yönetim Kurulu’na taşıyan KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, “Whatsup grubu içinde bir tartışma yaşandı ve tartışma saygı seviyesi aşan yerlere gitti, şahsıma hakaret edildi” dedi.

Hakkında disiplin kovuşturması açılan KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik ise YENİDÜZEN’in telefonlarını yanıtsız bıraktı. Özçelik’e gün boyu ulaşmak mümkün olmadı.

Erdoğan: “Müdürün yapması gereken yazışmalar yapıldı”

Soruşturma memuru olarak atanan KIB-TEK Koordinasyon Kurulu Başkanı Gürcan Erdoğan ise Genel Müdürün yapması gereken yazışmaların, müdür muavini üzerinden yapıldığını dile getirerek, taraflarla görüşeceğini belirtti.

KIB-TEK’te Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna yansıyan ve mahkemeye taşınan ‘Ek mesai’ davasında adı geçen eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan, şu an KIB-TEK Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Hatırlanacağı üzere; Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, KIB-TEK’te eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye %25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleri yargının da gündeminde gelmiş, Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla 2018 yılı Ağustos ayında mahkemeye çıkarılmıştı.

Söz konusu disiplin kovuşturmasında adı geçen isimler, YENİDÜZEN’e konuştu:

KIB-TEK Genel Müdür Ahmet Dargın:

“Yönetim kurulu bunların hepsini değerlendirdi ve oy çokluğuyla soruşturma kararı aldı”

“Yönetim Kurulu bunu değerlendirdi ve oy çokluğuyla karar aldı, biz de bu kararı yerine getiriyoruz. Normalde kurumun işleyişi müdür üzerinden olur. Geçmişte alınan bir karar doğrultusunda yazışmaları sadece genel müdür ve yönetim kurulu başkanı yürütebilir, bu karara uyulmadı. Bunun yanında müdürün bilgisi dışında genelge hazırlanıp yayımlandı, müdürün hiç haberi olmadan iş yapıldı, bu da usule aykırıdır. Yönetim kurulu bunların hepsini değerlendirdi ve oy çokluğuyla soruşturma kararı aldı.”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu:

“Şahsıma hakaret edildi”

“Kurum personeli, amir, müdür muavinleri ve müdürlerin bulunduğu Whatsup grubu içinde bir tartışma yaşandı ve tartışma saygı seviyesi aşan yerlere gitti, şahsıma hakaret edildi. Bunun yanında müdürün yapması gereken yazışmaları, müdür muavini üzerinden yapıldığı, kurum içinde hiyerarşik yapıya uyum noktasında da sıkıntı yaşandığı. Genel müdürü devre dışı bırakan birkaç yazışma oldu, hem şahsıma yapılan hakaret hem de Bakanlık ile yapılan ve hiyerarşik yapıyı bozan yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ben şahsıma yapılan hakaretleri şikayet ettim. Soruşturma memuru olarak ise Gürcan Erdoğan atandı. Bu atama soruşturulacak olan memurun bir üst mevkiinde olması gereken kişiydi, bu nedenle de Koordinasyon Kurulu Başkanı Gürcan Erdoğan atandı. Başka birinin atanması yasa gereği uygun değildi.”

Soruşturma memuru olarak atanan Koordinasyon Kurulu Başkanı Gürcan Erdoğan:

“Müdürün yapması gereken yazışmaları, müdür muavini üzerinden yapıldığı görülüyor, inceleyeceğim”

“Karar bana tebliğ edildi, bu konuda gerekli araştırmayı yapıp yönetim kurulu bilgisine sunacağım, henüz taraflarla ve Özçelik ile görüşmedim, değerlendirme yapmam söz konusu değil. Bahse konu ile ilgili de çok önemli şeyler olmadığına inanıyorum. Pandemi döneminde Bakanlıkla Müdürün gıyabında kararlar alındı. Konu hiyerarşik düzenle ilgili, pandemi döneminde bazı şeyler atlanmış olabilir. Söz konusu olayda, müdürün yapması gereken yazışmaları, müdür muavini üzerinden yapıldığı görülüyor. Bunu inceleyeceğim. Konunun özü bu, detaylarla ilgili ise bilgim henüz yok. Konu yeni bilgime geldi.”