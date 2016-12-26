Khora Kitap Cafe bu yıl da En güzel hediye kitaptır temasıyla, yeni yılı karşılarken okurlarını kampanyalarla buluşturuyor. Khora Yayınları'nın tüm kitapları, Khora Kitap Lefkoşa ve Mağusa'da sene sonuna kadar yüzde 20 indirimli satışa sunuluyor.Şiirden tarihe, romandan Kıbrıs sorununa çeşitli konularda kitapları Khora Yayınları'nda bulmak mümkün. Ayrıca hediye çeki uygulaması ile hediye alacağınız kişi kitabını kendisi seçebiliyor. 10TL, 20TL ve 50TL'lik hediye kitap çekleri, Khoralarda hediyelik tasarımıyla okurları bekliyor. İndirim ve hediye çeki kampanyaları yılbaşına kadar devam edecek.