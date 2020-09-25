Kevser bebeğin patoloji sonuçları bekleniyor

Devrim DEMİR

‘Yüksek ateş’ şikâyeti ile 18 Eylül tarihinde ailesi tarafından Girne Akçiçek Hastanesine kaldırılan, oradan da Lefkoşa Hastanesine sevk edildiği esnada kalbi duran ve hastanede hayatını kaybeden 5 aylık Kevser Öztürk’ün patoloji sonuçları bekleniyor.

Ölümünün ardından aynı gün Lefkoşa Hastanesi Morgu’nda otopsisi yapılan beş aylık Kevser bebeğin kesin ölüm sebebini çıkacak olan patoloji sonuçları belirleyecek.

Hiçbir rahatsızlığı yoktu…

Kevser bebeğin ölümü ailesini şok ederken, Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz bebeğin “Öksürük ve nefes darlığı olduğunu akciğerlerinden örnek aldıklarını ifade etmişti.

Doktor Deniz, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide bebeğin kesin ölüm sebebi için patoloji sonuçlarının beklendiğini bir hafta 10 gün içinde sonuçların çıkacağını ifade etti.