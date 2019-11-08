"Keşif bedeli belirleyip ihaleye çıkmak yasal zorunluluktur"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, kurumun kullandığı yakıtla ilgili kamuoyunda yer alan tartışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, amaçların vatandaşı doğru bilgilendirmek olduğunu belirterek, ihale bedelinin keşif bedelinin üzerinde olmasıyla ilgili eleştirilerin tam olarak doğru olmadığını söyledi.

Onurhan, KIB-TEK’in bir kamu kuruluşu olarak Merkezi İhale Komisyonu’na bağlı ihaleler yaptığını ve bu yasa doğrultusunda da keşif bedeli belirlemelerinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu hükmün çok doğru olduğunu söyleyemeyeceğini çünkü bunun, ihaleye gireceklere kaç rakama kadar alıcı olunacağını söyleme şekli olduğunu, dolayısıyla pazarlık gücünü de azalttığını dile getiren Onurhan, “Ama yasa, amir hükmü olduğu için buna uymak zorundayız ve uyuyoruz” dedi.

Onurhan, kendilerinin de buna uygun olarak 35 dolardan ihaleye çıktıklarını, mevzuat gereğince de ihaleye çıktıkları bedeli bütçelerinden bloke ettiklerini belirtti. Tüm tekliflerin 35 doların üstünde gelmesiyle 38.8’lik en düşük teklifin, blokenin eksik olan kısmının ita amirliği tarafından tamamlanması kaydıyla, ihale komisyonunca onaylandığını kaydeden Onurhan, yönetim kurulunun da bütçe değerlendirmesi yaparak, aradaki farkı kapatacak bütçeye sahip oldukları kararı verdiğini söyledi.

“Dolayısıyla keşif bedelini arttırarak, kurumu zarar uğrattık ithamları gerçeği yansıtmıyor” diyen Onurhan, KIB-TEK’in kamu yararına çalışan bir kurum olduğunu ve elektrik üretmekle yükümlü olduğunu; üretimin ise yakıta bağlı olduğundan “stoklar bitene kadar elektrik üretirim sonra herkes başının çaresine baksın” denilemeyeceğini belirtti.

“BUGÜNE KADAR SADECE 2016 YILINDA BİR KEZ YAKIT ANALİZİ YAPILMIŞ”

Erdal Onurhan, basında tartışılan bir diğer konunun da, gelen yakıtın evsafı olduğunu hatırlatarak, kendilerinin yeni yönetim kurulu olarak 26 Haziran’da göreve geldiklerini ve önlerine gelen ilk ihalelerden birinin de bu yakıt ihalesi olduğunu belirterek, ilgili kişilere yakıtın evsafını sorduğunda sadece 2016 yılında test yapıldığı bilgisi aldığını vurguladı.

Yazın ayda 3 defa, kışın ise ayda 2 veya 3, bazen de 3 haftada yakıt alındığını ve bu yakıtın küçük sayılacak gemilerle Teknecik limanına geldiğini kaydeden Onurhan, son yıllarda hep 12 bin 500 tonluk Singapur adlı geminin gelip gittiğini söyledi. Onurhan, “Yıllardır uygulanan mukaveleye göre bu geminin hortumu tesise bağlandığı anda gelen yakıtın bedelinin yüzde 90’ını ödüyoruz, bu da yaklaşık 25-27 milyon TL demek. Bu ödenmeden yakıt aktarımı başlamaz” dedi.

Onurhan, bu gelen yakıttan kendilerinin 16 numune aldığını ve ODTÜ laboratuvarında test yapılmasını talep ettiğini söyledi. Gelen sonuçları incelediklerini ve bazı rakamların istenilenden farklı olduğunu gördüklerini ve ODTÜ ile temasa geçerek değerlendirme raporu istediklerini kaydeden Onurhan, o raporda element analizinde uygulanan metotlar nedeniyle değerlerin farklılık gösterebileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Erdal Onurhan, uygulanan yöntemin şartnamedekiyle aynı olmaması nedeniyle kendilerinin üretici firmayla Türkiye’deki merkezi üzerinden temasa geçtiklerini ve bu değerlerin incelenmesini talep ettiklerini kaydetti. Onlardan “Değişik metod kullanıldığı için fikir beyan etmek doğru değil ancak bize belirlediğimiz noktalardan numune gönderirseniz daha doğru bir sonuç verebiliriz” yanıtı aldıklarını söyleyen Onurhan, noter huzurunda mühürlü numune alarak, hem ODTÜ’ye, hem de 2016 yılında analiz yapan firmaya gönderme kararı aldıklarını vurguladı.

Bundan sonraki yakıt alımında çağrı yaparak, isteyen basın mensuplarına nasıl numune alınıp gönderildiğini izleme fırsatı verilebileceğini dile getiren Onurhan, bu işlemlerin her zaman bağımsız denetim temsilcisi eşliğinde yapıldığına da işaret etti.

Onurhan, tüm bu anlattıklarının ışığında şu an yakıt için tam olarak uygundur ya da değildir diyemediğini vurguladı.

“UYGUNSUZLUK KANITLANIRSA CEZAİ YAPTIRIMLARIMIZ OLACAK”

İhaleyle birlikte sözleşmenin de hazırlandığını ve buna göre yakıtın yüzde 90’ını anında ödediklerini ve yakıt aktarıldıktan sonra aldıkları numuneyi analiz yaptırabildiklerini yineleyen Onurhan, kurum ve yönetim kurulu olarak bu konuya büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Onurhan, sözleşmede cezai müeyyideler de bulunduğunu, bunların uygulanabilmesi için de belirli şartların oluşması gerektiğini söyleyerek, 1 milyon dolar teminat olduğunu ancak şu an şözleşmeye aykırı bir durum tespit edemediklerini kaydetti.

Onurhan, sözleşmeye aykırı bir şey tespit etmeleri halinde kesinlikle yaptırım uygulayacaklarını ve kimsenin sözleşmeye aykırı davranarak, konuyu kapatmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.