Kermiya'da 50 kilo kaçak et

Polis, Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs'ın kuzeyine geçiş yapan 2 ayrı araçta yaptığı aramada kaçak 50 kilo sığır eti ve 49 adet çeşitli yemek malzemesi tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, H.A.(E-24)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada araçta gizli bölme içerisinde muhafaza edilen gümrüğe beyan edilmemiş toplam 50 kg ağırlığında sığır eti tespit edildi.

Polis, O.Ö.’nün (K-32) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 49 adet çeşitli miktarda yemek malzemesi tespit etti.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.