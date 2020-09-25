Kermiya bölgesindeki iki çember arası kapalı olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kermiya bölgesi, Nazım Hikmet Caddesi’nde yarın ve pazar günü su borusu döşenmesi amacıyla kazı çalışması yapılacağını bildirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, çalışmalardan dolayı yarın saat 06.00 itibarı ile Metehan çemberinden Sivil Savunma çemberine gidiş yönü, pazar saat 06.00 itibarı ile ise Sivil Savunma çemberinden Metehan çemberine gidiş yönü trafiğe kapalı olacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun trafiğe açılacağı ifade edilen açıklamada, sürücülerin kazı çalışması süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.