“Kendi işimde çok mutluyum, hayvanlara da vakit ayırabiliyorum”

Dila ŞİMŞEK

25 yaşındaki Grafik tasarımcısı Lara Bulli, aynı zamanda Sessiz Kullar Derneği’nde yönetici üyeliği yapıyor. Boş bulduğu her anını hayvanlara yardıma adayan Bulli, Salı günlerini Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda gönüllü olarak çalışarak değerlendiriyor.

Londra’da aldığı grafik tasarım eğitiminden sonra memleketi Kıbrıs’a gelen Bulli, üç sene boyunca farklı firmalarda çalışmış. Edindiği tecrübeler sonrası kendi işinin başına geçmeye karar veren Bulli anlatıyor…

“Barınaktaki dostlarımıza ilgi göstermek, onları yuvalandırmak için çalışıyorum. Yoğun işimin yanı sıra, Salı günümü tamamen buna adadım. Kendime ayırabildiğim tek gün Salı’dır… Sokak hayvanlarını çocukluktan beri koruyup ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdım. Gelecekte de isteğim, barınağa ve sokak hayvanlarına daha fazla yardım edebilmek.”

“İyi ki böyle bir karar almışım çünkü çok mutluyum”

Bulli, grafiker olarak sosyal medya hizmetleri, logo tasarımı ve kurumsal tasarımlar üzerine farklı firmalar ile işbirliği yapıyor. “Üç sene farklı farklı firmalar için çalıştım ancak kendi işimi yapabileceğime inandığım için, bir kararla freelance olarak çalışmaya başladım. Kıbrıs’ta çok farklı, açık görüşlü firma sayısı az olsa da, Londra’da aldığım eğitimi buraya yansıtmak istedim. İyi ki böyle bir karar almışım çünkü çok mutluyum! Tecrübe ediniyorum, yorulsam da keyif alıyorum. Grafik tasarım düzgün yapıldığında kazançlı ve zevkli bir meslektir. Ülkemizde en önemli bir şey ise öneridir… İnsanlar yaptığınız işi beğenip, bir diğer kişiye önerir ve böylece daha fazla olanağa ulaşırsınız” diyor.

Bulli, mesleğin en tatminkar yanlarından birinin ise ‘üretim’ olduğunu söyleyerek, “Kendim yaratıp, kendim pazarlıyorum. Bu bir ürünü satın alıp üstüne kar koyarak satışa sunmaktan daha fazla keyif katıyor” şeklinde konuşuyor.

“Barınaktaki dostlarımıza ilgi göstermek, onları yuvalandırmak için çalışıyorum”

Çocukluğundan beri hayvanlara yardım etmenin en büyük tutkusu olduğunu söyleyen Bulli, Salı günlerini Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda gönüllü çalışarak geçiriyor. Sokak hayvanlarını ve barınaktaki hayvanları yuvalandırmak için çabalayıp, onlarla ilgilenen Bulli, sözlerine şöyle devam ediyor: “Barınaktaki dostlarımıza ilgi göstermek, onları yuvalandırmak için çalışıyorum. Yoğun işimin yanı sıra, Salı günümü tamamen buna adadım. Kendime ayırabildiğim tek gün Salı’dır… Sokak hayvanlarını çocukluktan beri koruyup ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdım. Gelecekte de isteğim, barınağa ve sokak hayvanlarına daha fazla yardım edebilmek. Ayrıca yaptığım işte başarılı olmaya devam etmek istiyorum. İnsanların da hayvanlara olabildiğince yardım etmesini öneriyorum”