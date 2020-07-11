“Kendi evimize 138 Bin Sterlin ödemek zorundayız”

Dila ŞİMŞEK

10 senedir ülkede yaşayan İngiliz ve İskoç aileler, müteahhidin borcu nedeniyle evlerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Hükümet Ocak ayında Komite kurup, ailelerin mağduriyetini gidereceğini söylese de, aileler, çalışmalara salgın nedeniyle ara verildiğini söyledi.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu ise başkanlık yaptığı Komitede çalışmaların durmadığını, salgın nedeniyle aksama yaşandığını söyledi. Köseoğlu komitenin Pazartesi günü durumu değerlendirmek için toplanacağını da belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan, Lapta’daki Greatstone 2 sitesinde evi olan Charles Callaghan, ipotekli olan sitesin sahibine 138 Bin Sterlin borçlu durumuna düştüğünü ifade etti.

Callaghan, tam ücreti ödeyerek yıllar önce evine ailesiyle yerleştiğini, ancak müteahhidin araziyi ipotekle aldığını bilmediğini kaydetti.

Müteahhit borcunu arazi sahibi Bülent Yüksekbaş’a ödemeden adadan ayrılınca, kendi evlerinde borçlu durumuna düştüklerini dile getiren Callaghan, sitedeki diğer aileler gibi Ocak ayında durumu protesto etmişti.

YENİDÜZEN siteye giderek ailelerle görüşmüş, yapılan haberlerin ardından Hükümet özel Komite kurmuş, çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Callaghan, Başbakanlık’tan aldıkları bilgiye göre salgın nedeniyle çalışmalara ara verildiğini söyleyerek, şimdi ise ne yapacaklarını bilemediğini anlattı.

“19 ev de tanesi 138 Bin Sterlin’den satışta, toplam 2,6 Milyon Sterlini aşıyor…”

Arazinin sahibi Bülent Yüksekbaş, sitedeki 19 evi de satışa çıkardı. Callaghan, her evden 138 Bin Sterlin istendiğini ifade ederek, zaten tam fiyatını ödedikleri evlerine tekrar bu miktarda bir ödeme yapacak durumda olmadıklarını anlattı. Komitenin çalışmalarına acilen tekrar görmesini istediklerini belirterek, site halkının çok kötü durumda olduğunu söyledi. Callaghan “Burası bizim evimiz, kendi ülkemizde bir evimiz yok. Emekli olduk, birikimimizle burada bir ev alıp taşındık. Ama bir rahat gün yüzü görmedik. Çok huzursuzuz” dedi.

Callaghan, yıllardır yetkililerle iletişime geçtiklerini ve her defasında “hallederiz” cevabını aldıklarını söyleyen mağdurlar, hukuk yoluna başvurduklarını, ancak “yasalar yeterli olmadığı” iddiasıyla sonuç alamadıklarını anlattı.

Yıllardır süren borç davası yüzünden evlerinde stres içinde yaşadığını belirterek, 135 Bin Sterlin ödediklerini ve buna rağmen yol ve elektrik gibi birçok temel ihtiyacı karşılayamadıklarını söyledi.

Halen evlerinde yaşadıklarını dile getirip, nereye gideceklerini bilmediklerini vurgulayarak, “10 senelik anıların ve emeğin üzerine, polis gücüyle kendi evlerimizden mi atılacağız?” diye sordu.

Köseoğlu: “Çalışmalar durmadı, aksadı, Pazartesi değerlendireceğiz”

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu başkanlık yaptığı Komitede çalışmaların durmadığını, salgın nedeniyle aksama yaşandığını söyledi. Pazartesi günü durumu değerlendirmek için toplanacak Komitede kendisiyle birlikte, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi, Merkez Bankası Müfettişi, Vergi Dairesi temsilcisi ve Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürünün de yer alacağı bildirdi.

İlgili taraflarla görüşülüp bir rapor hazırlanacağını ifade etti.

Neler olmuştu?

Lapta’da arazi sahibi Bülent Yüksekbaş, Greatstone Ltd. isimli müteahhit şirketi ile, araziye 19 ev yapıp, altısının kendisine verilmesi konusunda anlaşmıştı. Müteahhit, 13 evi bitirerek İngiliz ve İskoç ailelere 135 Bin Sterlin olarak satmıştı. Ancak müteahhidin, şirketi batınca, diğer evlerin inşaatını ve sitenin altyapısını tamamlamadan yurtdışına kaçtığı öğrenilmişti. Bülent Yüksekbaş, ipotekli araziyi açık arttırmada satışa sunsa da, mecburen içindeki evlerle birlikte tekrar almak durumunda kaldığını anlatmıştı. Bunun üzerine ailelerden evlerin fiyatını talep etmesi üzerine, site sakinleri isyan edip protesto yapmış, YENİDÜZEN’e konuşmuştu.

Bundan iki hafta sonra, 23 Ocak’ta, Lapta’da, Greatstone 2 sitesinde, yaşayan İngilizlerin evlerinin, müteahhidin ödenmemiş borçları yüzünden satılmasının ardından Başbakanlıkta, özel komite kuruldu.

İlgili tüm taraflarla görüşmeler gerçekleştirecek olan Komite konu hakkında yaşanan gelişmeleri detaylı olarak araştırıp bir rapor hazırlayacak ve bundan sonra bu gibi olayların yaşanmaması ve yaşanan bu olayda taraflar arasında bir orta sulh yolu bulma hedefi ile çalışmalarını sürdürecekti.

Ancak Mart ayında salgının baş göstermesi ile Komite çalışmalarına ara verdi.

Ailelerin mağduriyeti giderilmezken, durumun yine başlangıç noktasında olduğuna dikkat çekildi.