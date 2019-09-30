“Kendi ekonomimizi kendimiz yaratmalıyız”

Dila ŞİMŞEK

Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Gelir Dairesi 2018 yılında en çok vergi ödeyen şahıs ve şirketlerini açıkladı, listenin birinci sırasında yer alan Tahir Topal YENİDÜZEN’e konuşarak ekonomi görüşlerini paylaştı.

Serena Group’un direktörlerinden Tahir Topal, 2018 yılında 9 Milyon 679 Bin 488 TL gelir beyan ederek, 2 Milyon 996 Bin 903 TL vergi ödedi.

1982’den beri tekstilcilikle uğraşan Topal, fabrikada çalışan olarak başladığı sektörün şimdilerde başını çekiyor.

Topal, vergi rekortmeni olarak bu yükümlülüğün tüm kurumlar için ‘şart’ olduğunu belirterek “Düzgün bir işletme ve kurumsallaşma için ödemelerin tam yapılması çok önemlidir” diye konuştu.

Ülke ekonomisinin, uluslararası görünürlüğün olmaması sebebiyle dar olduğunu ifade eden Topal, ekonomik krize de değinerek “Kriz dönemlerinde alınması gereken önlemleri toplum olarak öğrenmemiz gerekiyor. Elimizdeki bütçe ile, en iyisini nasıl yaparız diye düşünmek zorundayız” dedi.

Fabrikada birkaç sene çalıştıktan sonra, bir mağaza açmaya karar verdiklerini ve Metropol yolunda bulunan ilk dükkanlarını açan Topal, 25 metre kareden başlayarak 10 bin metre karelik bir satış alanı elde etti.

Topal, iş hayatında risk alınması gerektiğine inandığını söyledi, “Ülkemizde şubeleşme konusunda ilklerden biriyiz. Bunu da aldığımız risklere borçluyuz. İkinci mağazamızı Mağusa’da bu şekilde açmıştık. Bir işi kurmadan, sorunlarını da öğrenemezsiniz” dedi.

“Düzgün bir işletme vergisini öder, gereğini yapar, bu şarttır”

En çok vergi ödeyen şahıslarda birinci sırada bulunan Topal, “Düzgün bir işletme ve kurumsallaşma için ödemelerin tam yapılması, insanlara güven verilmesi çok önemlidir. Gereği neyse onu yapmak lazım… Üstünüze düşeni yaptığınızda, bu da sizi olumlu sonuçlara götürür” dedi.

Serena Group’ta 400 çalışan olduğunu kaydeden Topal, tüm çalışanların bu tablonun ortaya çıkışında emeği olduğunu ifade etti.

Tahir Topal, ekonomik krize değinerek, “Kendi kaynağımızı yaratmamız gerekiyor. Her şey iyiyken bile, ekonominin gerileyeceğini düşünerek önlem almalıyız” dedi.

“Her şey çok iyi olduğunda bile, arkasından bir durgunluğun yaşanacağı fark edilmeli ve hesaplanmalıdır”

Ülke ekonomisinin çok daha başarılı olabileceğine inandığını vurgulayan Topal, “Toplumumuz bazı şeylerden ders almalı. Bir kriz sonrası yapılması gerekenler vardır… Toplum olarak kriz döneminde kendimizi bütçemizi daraltmaya alışmamız gerekiyor. ‘Bu bütçeyle ne yapılabilir?’ diye sorulması gerekir…” diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik krize atıfta bulunan Topal, eldeki bütçenin doğru kullanılmasının ve krize karşı önlem alınmasının ‘öğrenilmesi’ gerektiğini ifade etti.

Ekonominin inişli çıkışlı bir alan olduğunu vurgulayan Topal, “Her şey çok iyi olduğunda bile, arkasından bir durgunluğun yaşanacağı fark edilmeli ve hesaplanmalıdır. Biz toplum olarak bunu yapmıyoruz. Gerileme olmayacakmış gibi yaşıyoruz” şeklinde devam etti.

Ülkede yabancı yatırımın olmadığını, dalgalı bir ekonomi olduğunu hatırlatan Topal, “Bazı durumlarda bizlere ambargo konulduğunu görüyoruz ama bence ticarette daha rahatız. Aslında en büyük sorunumuz, uluslararası görünürlüğümüz olmamasıdır. Ama kendi ekonomimizi kendimiz yaratmalıyız ve ekstra gelecek gelirleri bonus olarak görmemiz lazım…” dedi.

“Toplum olarak kriz döneminde kendimizi bütçemizi daraltmaya alışmamız gerekiyor. ‘Bu bütçeyle ne yapılabilir?’ diye sorulması gerekir…”

“Eşimin desteği ve çalışkanlığı sayesinde birçok şeye ulaştık”

İş hayatında risk alınması gerektiğine vurgu yapan Topal, “Bildiğiniz bir işse, yapabileceğinizi düşünüyorsanız risk almanız gerekir. Biz bir risk alarak yatırımımızı şube açmak adına kullanmasaydık, bugün birçok şubesi olan bir mağaza gruplarına ulaşamazdık” diye konuştu.

Eşi ile birlikte, Serena Group’un direktörlüğünü yaptıklarını kaydeden Topal, “Eşimin, şirketimiz üzerinde çok büyük emekleri vardır. Onun desteği ve çalışkanlığı olmadan, birçok şeyi elde edemezdik” dedi.

LC Waikiki’nin KKTC patentini aldıklarına değinen Topal, İstanbul’da sıklıkla gözlemlerde bulunduğunu ve işbirliği için çok çalıştığını söyledi.

“Yurtdışına gittiğimde hiç boş durmazdım, mağazaları, AVM’leri gezer, neyi nasıl yapıyorlar diye gözlemlerdim. Okul okumadım belki ama hayat benim okulum oldu. Yaptığım işi düzgün ve tam yapabilmek için, çok uğraştım” diye devam etti.

“Attığım her büyük adımda, ‘ya ailemin geleceğini riske atıyorsam’ diye çok gece uykusuz kaldım”

Topal sözlerine şöyle devam etti: “Bir iş yeri kurup, istihdam sağlamak ve insanları mutlu etmek bana haz veriyor. Müşterilerimizin talebiyle ve yurtdışındaki gözlemlerimle alanımızın küçük olduğunu fark ettiğimde hep mağazalarımızı geliştirmek istedim ve bu şekilde ilerledim. Benim verdiğim kararlar ailemi riske atabilirdi. Yaptığımız işler riskliydi, yatırımlarımız önemli miktarlardı ve bir hata yaparak ailemi ‘yakabilirdim’… Böyle düşünüp de çok gece uykusuz kaldım. Ama iş büyütme ve istihdam yaratma hep içimde vardı ve insanların da olumlu tepkileri ile şansımız güzel ilerledi”