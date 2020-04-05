Kendi aracını yaktı

Mağusa-Lefkoşa anayolu İnönü kavşağında park halindeki araç yanmış halde bulundu. Araç sürücüsü tespit edilirken, soruşturma amaçlı Dörtyol Polis Karakoluna götürüldü.

Bugün saat 09.00 sıralarında, İnönü' de sakin 47 yaşındaki A.E., kullanımdaki adına kayıtlı araç ile izinsiz evinden geçerli bir mazereti olmadan çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirtilen şahsın, kendi aracını yaktığı açıklandı. Polis, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü kaydederken, A.E.’nin tutuklandığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.