‘Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ isimli kitabın imza günü yapıldı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından basımı yapılan ve Akile Ekizoğlu ile Dr. Nihat Ekizoğlu tarafından yeniden derlenen ‘Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ isimli kitabın imza günü dün Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde yapıldı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından basımı yapılan ‘Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ isimli kitabın imza gününe Dr. Fazıl Küçük Vakfı üyeleri, Dr. Küçük’ü sevenler ve konuklar katılırken, günün açılış konuşmasını Dr. Fazıl Küçük Vakfı mütevelli heyeti üyesi ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük yaptı.

Mehmet Küçük, özgürlük mücadelesi lideri ve babası olan Dr. Fazıl Küçük’ü yeni nesillere daha iyi anlatabilmek, onun verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarabilmek için ailesi ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalardan biri olan ‘Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ isimli kitabı yeniden derleyerek okuyucularla buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Akile Ruh Ekizoğlu ve Nihat Ekizoğlu’na ve geçmişte anılarını bizzat tutan Osman Güvenir ile Altay Sayıl’a teşekkür eden Küçük, dört ciltten oluşan bu kitabın özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki gençler için çok güzel bir kaynak olduğunu vurguladı.

Bu kitabın tüm okullara dağıtılarak okutulması için Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini de sözlerine ekleyen Küçük, herkesin bir solukta okuyabileceği bir kitap olduğu için emeği geçen herkese teşekkürlerini yineledi.

Mehmet Küçük daha sonra sözü Dr. Fazıl Küçük’ün özel kalemi olan ve bu anılarını Dr. Küçük’le birlikte kaleme alan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Müdürü ve yazar Osman Güvenir’e bıraktı.

Güvenir, Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği mücadelenin ve onun hayatının gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Onunla buradaki ofisinde kaleme aldığımız bu anıları ve hayatını yeniden derleyerek kitaplaştıran başta Akile ve Nihat Ekizoğlu’nu kutlarım. Oldukça güzel bir çalışma olduğunu gözlemledim” dedi.

Osman Güvenir, Dr. Küçük’ün yaptıklarının unutulmaz şeyler olduğunu ve onunla birlikte çalışmaktan duyduğu gururu anlatarak, herkese bu özel kitabı okumasını tavsiye etti.

Daha sonra söz alan kitabı derleyenlerden Akile Ekizoğlu, önce kendini kısaca tanıtarak 16 yıllık öğretmenlik hayatı sonrasında Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Dairesinde müfettiş olarak çalışmaya başladığını söyleyerek eğitimden hiç kopmadığını belirtti.

Ekizoğlu, “Geçen gün öğretmen bir ablamın kitapla ilgili bir sözü oldu ‘Akile iyi ki yazmışsınız, buna eğitim camiası olarak ihtiyacımız vardı’ “ diyerek sözlerine devam eden Ekizoğlu, 1998 yılında ilk göreve başladıklarında Dr. Fazıl Küçük Haftasında Lideri küçük çocuklara anlatabilmek, yaptıklarını aktarabilmenin kolay olmadığını söyledi. “Çocuklarımızın bunu idrak etmesi onu tanıması sevmesi tarihimizle birlikte onu anlaması kolay değildi. Kaynak sıkıntısı çekiyorduk hangi yayınlardan yararlanabilirdik hangi şarkılarla hangi şiirlerle doktoru anlatabilir onu sevdirebilirdik. Ben yıllarca müzik öğretmenliği yaptım başka şarkıları düzenleyip içine doktor küçüğü katarak çocuklarımıza sevdirmeye çalışıyorduk” dedi.

Bu proje kendilerine geldiğinde çok heyecanlandıklarını ve bir an önce başlamaya karar verdiklerini söyleyen Ekizoğlu “Ama nerden başlayacaktık bir lideri yazmak kolay değildi hele bu kadar bilinen hakkında bir çok kitap yazılan bir lideri yazmak hiç kolay değildi. Biz çok iyi araştırdık farklı kaynaklardan farklı kitaplardan da araştırdık çünkü bu kitabın içeriğinde hata yapma şansımız yoktu. En doğru şekilde doktoru anlatmalı ve çocuklarımıza onu sevdirmeliydik” dedi.

Kitabın basıldıktan sonra eline aldığında çok heyecanlandığını çok mutlu olduğunu belirten Ekizoğlu “İlk okuyucum annemdi onlar beni yetiştiren insanlardı ilk yorum annemden geldi ve ‘kitabı elimden bırakmak istemiyorum’ dedi ve iki günde bitirdi ben bu yorumu ondan aldığımda tamam dedim doğru yoldayız doğru birşey yaptık. Annem elinden bırakmadıysa küçük çocuklar da bırakmak istemeyecek. Biz de kitabın diğer 4 ciltlik bölümünün biran önce basılmasını ve bir an önce çocuklarımıza ulaşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Nihat Ekizoğlu ise sözlerine başlarken imza gününe katılanlara ve yanlarında olanlara teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı.

“Bu kitabı yazarken en çok önem verdiğimiz husus diliydi. Dr. Fazıl Küçük’ün yaşadığı dönemde kullandığı kelimeler bugün güncel yaşamımızda kullanılmayan kelimelerdir ve kaynak olarak okuduğumuz diğer kitaplarda da bu eski kelimeler vardı” diyen Nihat Ekizoğlu, bu kelimeleri sadeleştirmek ve güncel hale getirip ilkokul ve orta okul düzeyindeki çocukların anlayabileceği düzeye indirmek ve böylelikle liderimizi tanımalarını sağlamak amacıyla yola çıktıklarını vurguladı.

Konuşmasında Dr. Küçük’ün anılarını yazan kişilerden olan Altay Sayıl’a da değinen Ekizoğlu “Altay Bey rahatsızlığından dolayı aramızda bulunmamaktadır fakat bu kitabın oluşmasında önemli katkıları oldu bu vesileyle ona da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ekizoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Mehmet Bey bize ulaştığında herkesin okuyabileceği bir kitap istiyorum dedi Belgesel gibi değil de çocukların zevkle okuyabilecekleri Dr. Fazıl Küçüğü tanıyıp ona ulaşabilecekleri düzeyde bir kitap olsun. Bizim çıkış noktamız buydu. Birçok kaynağı tarayarak inceleyerek onun oluşturmuş olduğu iki kitabı da içerisine alarak ki bu kitaplara hayatını yazma denemesi diyebileceğim çünkü bu kitaplar tahsil hayatının bittiği süreye kadar olan kitaplardır. Sonrasında kendi eliyle yazılmış kitabı yoktur. Biz tüm bu kaynakları son anına kadar derledik ve toparladık. Ve çocukların anlayabileceği bir düzeye indirgeyerek bu kitabı oluşturduk.”

Dr. Küçük’ün Kıbrıs’tan uzak olduğu tahsili boyunca Kıbrıs’a her geliş gidişinde adadaki İngiliz varlığına karşı Kıbrıs Türk Toplumunun dili olmaya çalışıp gazetelerde yazı yazmakla işe başladığına dikkat çeken Ekizoğlu ardından da çok ciddi mücadeleler vermiş üzerine gelinen baskılara silahla değil kalemle karşılık vererek kendini ve Kıbrıs Türk Toplumunu anlatmak istediğin belirterek yani kalemiyle ciddi bir mücadele verdiğinin altını çizerek “O bizim liderimizdir ve öyle kalmaya da devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.