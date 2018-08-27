KC, Avrupa'da pahalı ülkeler sıralamasında 14. sırada

Kıbrıs’ın güneyinde süt, süt ürünleri ile sağlık ve eğitim gibi birincil ihtiyaçların diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha pahalı olduğu bildirildi.



Haravgi gazetesinin Eurostat verilerine dayandırdığı habere göre, Kıbrıs’ın güneyinde mal ve hizmet ürünlerinin fiyatlarının genel olarak AB ortalamasından yüzde 9,9 daha ucuz, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin ise yüzde 42 daha pahalı olduğunu yazdı.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında Danimarka en pahalı ülke olurken, Kıbrıs Cumhuriyeti 14. sırada yer aldı.