Kazan Dairesi ötekileştirilenlerin sesini müzikle haykırdı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” teması ile sunduğu 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahne alan Kazan Dairesi, Barış Arman’ın yönettiği,Yılmaz Sütçü ve Ayşe Günyüz’ün oynadığı iki perdelik “Hedwig ve Angry Inch” oyununu sahneledi. 15 Eylül Cuma saat 20:30’da YDÜ AKKM’de Kazan Dairesi tarafından sahneye konan dünyaca ünlü rock müzikali çok beğenilirken tiyatro seyircisi oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı belediye meclis üyelerinin de takip ettiği oyunun sonunda başrol oyuncusu Hedwig’in herkesin el ele tutuşması isteğini yerine getiren seyirciler yanındaki kişinin elini tutarak birlikte final şarkısını söylediler.

Oyun sonrasında Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber, Kazan Dairesi’ne oyun için teşekkür ederek oyuncular Yılmaz Sütçü ve Ayşe Günyüz’ü tebrik etti. Karabiber tüm ekip adına oyuncu Yılmaz Sütçü’ye festival plaketini takdim etti.

Sahnede W.Shakespeare’nin “Macbeth”i var

Kıbrıs Türk Petrolleri ve Cyprus XP Group’un platin sponsor ,YDÜ AKKM’nin salon sponsoru,Telsim Vodafone Grup Şirketi’nin Teknoloji ve İletişim sponsoru, Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi Ltd.’nin gümüş sponsor olduğu, Golden Tulip Otel ve Cookies Bake Shop.’un katkı koyduğu ve 7 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında 10 farklı oyunun 11 temsil yapacağı 1 aylık festivalde 18 Eylül Pazartesi ve 19 Eylül Salı saat 20:30’da YDÜ AKKM’de İstanbul Şehir Tiyatroları, Ülviye Karaca’nın yönetiminde W.Shakespeare’nin dünyaca ünlü “Macbeth” eserini sahneye koyacak.