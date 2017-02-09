Dayanışma, Çavırova’da, 4 Şubat tarihinde meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İdris Dhali’n ölümünden işvereni sorumlu tutan Dayanışma’nın açıklaması şöyle, “Kaza değil cinayet, esas ihmal işverenin!”

Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen iş kazasının, kaza değil cinayet olduğu net bir şekilde ortadadır. Olayla ilgili dün gerçekleşen duruşmada Çalışma Müfettişi’nin verdiği bilgilere göre, şantiyede uyulması ve yerine getirilmesi gereken işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamış ve yasaların emrettiği koşullar yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. Burada altını çizmek istediğimiz nokta, her şeyden önce işverenin yerine getirilmesi gereken uygulamalar ve tedbirler yerine getirilmemiş, önlemler alınmamış, yasalara uyulmamıştır. Gazetelere yansıyan haberlerde ihmali olduğu gerekçesiyle aynı şantiyede çalışan bir işçinin üzerine bütün suç yıkılmaya çalışılmaktadır. İşçinin bir ihmali varsa eğer, soruşturma sonucunda ortaya çıkacağından kuşkumuz yoktur. Fakat söz konusu iş cinayetinde çok daha büyük bir ihmal söz konusudur. O da işverenin sorumluluğu ve ihmalidir! Yasalarla çok net bir şekilde ifade edilen, iş kazalarından ve işçi sağlığı-güvenliği koşullarının yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Eğer işçi sağlığı ve güvenliği koşulları yerine getirilmemiş, şantiye içerisinde güvenceli bir çalışma ortamı sağlanmamış ve gerekli uyarıcı eğitimler verilmemiş, levhalar yerli yerine takılmamış ise, bunun tek bir sorumlusu vardır, o da işveren!

Bugüne kadar yanşanan onlarca iş kazasında ve iş cinayetinde hiçbir zaman esas sorumlular yargılanmamış, yasalar yerine getirilmemiştir. Eğer bugün yaşanan ve ileride de yaşanması ihtimali yüksek dehşet verici ölümlerin ve kazaların önüne geçmek istiyorsak yapılacak olanlar çok nettir. İşverenlerin yargılaması, sendikalaşma ve yasaların uygulanması!

Dayanışma olarak sürmekte olan davanın takipçisi olacağız ve konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bu cinayetten en az işveren kadar, “Biz KKTC’de iş sağlığı ve güvenliğinde hangi noktada olacağımıza bakarsak ve ülke genelinde ciddi bir denetim yaparsak ülkedeki tüm inşaatları yarın itibari ile durdurmamız gerekiyor. Ülkemiz genelinde, örneğin beş bin adet inşaat varsa biz dört bin dokuz yüz doksan dokuzunu durdurmak zorundayız.” diye açıklama yapan bakan da soruludur. Peşini bırakmayacağız.