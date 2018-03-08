Kaymaklı’dan aynı tarife: 1-3

STAT: İskele Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Mehmet Tarım, İsfendiyar Açıksöz

G. BİRLİĞİ: Mehmet Kabasakal, Sinan Öğüt (Dk.46 Boran Esenler), Emir Dolu (Dk.64 Hasan Sarıoğlu),Mehmet Aylanç, Kadir Erol, Berk Kaya, Hussain Saddam, Tonbara Tiongoli (Dk.66 Samet Çınar), Sertan Kurukafa, Ninaemeka Uzor, Ahmet Kara

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Berkem Nurdal, Tuğrul Çiftçioğlu, Uğur Gök, Hüseyin Sadıklar, Turgut Kaan Çoban, Yusuf Özbahar (Dk.79 Erce Çakmak), Sercan Çoban, Yağış Gençay, Bayram Anday (Dk. 70 Mete Kuşappi), Yaşar Solel (Dk. 35 Ahmet Aydoğdu)

GOLLER: Dk.26 Emir Dolu (G.Birliği) - Dk.40 Uğur Gök, Dk.58 Yusuf Özbahar, Dk. 77 Hüseyin Sadıklar (K.Kaymaklı)

Gürbüz Suay

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Küçük Kaymaklı, ilk maçta kendi evinde 3-1 mağlup ettiği Gençler Birliği’ni rövanş maçında da 3-1’lik skor ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. G.Birliği’nin Emir Dolu ile öne geçtiği karşılaşmada K.Kaymaklı Uğur Gök, Yusuf Özbahar ve Hüseyin Sadıklar ile skora gitti.

20’nci dakikada K.Kaymaklı savunması topu ceza sahasından uzaklaştıramadı, ceza sahasının dışında önünde kalan topu Emir Dolu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

40’ıncı dakikada K.Kaymaklı Yağış ile sağ taraftan gerçekleştirdiği atakta topu ceza sahasında Uğur ile buluşturdu, Uğur güzel bir vuruşla skora 1-1’lik eşitliği getirdi.

58’inci dakikada K.Kaymaklı soldan geliştirdiği atakta ceza sahasında Yusuf Özbahar güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

77’nci dakikada köşe atışında Hüseyin Sadıklar topu kafa ile ağlara göndererek maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.