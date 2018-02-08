Kaymaklı Girne’de turladı: 3-2

STAT: Mete Adanır stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz, Sabriye Atikoğlu, Hüseyin Özaşık

K.KAYMAKLI: Efe Erdem Karataş, Mehmet Kaygısız, Hüseyin Adal (Dk.55 Sercan), Bayram Anday, Hüseyin Sadıklar, Yusuf Özbahar, Franck Nbargh (Dk.75 Berkem), Uğur Gök, Konan Maxmacon (Dk.90 Yağış), Junior Luboya, Turgut Kaan Çoban

OZANKÖY: Çağatay Gürler, Hüseyin Çakmak, Saydam Soy, Zihni Temelci, Gaıus Naımke, Muhammet Ali Uçar, Abia Israel, Ertaç Taşkıran, Fikret Yağcıoğlu (Dk.46 Bekir), Alpay Eminoğlu (Dk.46 Deniz Kibar), Lewis Mike

GOLLER: Dk.11 Uğur Gök, Dk.42 Arsene Junior, Dk.60 Konan (K.Kaymaklı) – Dk.62 Abia İsrael, Dk.71 Hüseyin Çakmak (Ozanköy)

KIRMIZI KART: Dk.63 Bayram Anday (K.Kaymaklı)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşmasında Küçük Kaymaklı, Ozanköy’ü konuk etti. Küçük Kaymaklı’nın cezası nedeniyle Girne Mete adanır Stadı’nda oynanan karşılaşma Küçük Kaymaklı’nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri Uğur Gök, Arsene Junior ve Konan kaydederken, Ozanköy’ün golleri Abia Israel ve Hüseyin Çakmak’tan geldi. Kaymaklı’da ayrıca Bayram 63’üncü dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Küçük Kaymaklı kupada çeyrek finale adını yazdırırken, Ozanköy ise kupaya veda etti.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI