Kayıp Şahıslar Komitesi’nde pozitif vaka

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), bugün bir personelinin Koronavirüs (COVID-19) pozitif olduğunu duyurdu.

Kayıp Şahıslar Komitesi, söz konusu personel ile yakın temas halinde olan diğer tüm çalışanların da 14 günlüğüne karantinaya alındığını açıkladı.

Pozitif vakanın geçen hafta iletişim kurduğu tüm personelin temas takibinin de ayrıca yapıldığı bildirildi.

KŞK açıklamasında, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, standart sağlık prosedürü olarak, iki toplumlu faaliyetlerde bulunan tüm personelin, her iki haftada bir PCR testlerine tabi tutulduğunu da aktardı.

Komitenin KŞK Antropoloji Laboratuvarı'nda ve adanın dört bir yanındaki saha kazı alanlarında iki toplumlu çalışmaları devam ettiği açıklanırken yüz yüze toplantılarının bir ay süreyle askıya alındığı, bu süre içerisinde çevrimiçi toplantılara geçilmesine karar verildiği bildirildi.