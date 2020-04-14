Kayıp Şahıslar Komitesi, çalışmalarfını uzaktan yapıyor

Kayıp Şahıslar Komitesi, seyahat kısıtlamalarının devam etmesi sebebiyle komite üyeleri ve ofis personelinin uzaktan çalışma yöntemi ile görevlerine devam etmekte olduğunu bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mart tarihindeki basın açıklamasında Antropoloji Laboratuvarı ve kazı çalışmalarının durdurduğunun kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılarak, Komitenin seyahat koşulları normale dönene kadar yakın gelecekte gerçekleşebilecek operasyonlarını planlayıp, hazırladığı kaydedildi.