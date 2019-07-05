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KAYIP KIZLAR BULUNDU

KAYIP KIZLAR BULUNDU

Polis, kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlknur KÜÇÜK ile 13 yaşındaki Yağmur KÜÇÜK kardeşlerin Girne'de bulunduğunu açıkladı.

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Polis, kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlknur KÜÇÜK ile 13 yaşındaki Yağmur KÜÇÜK kardeşlerin Girne'de bulunduğunu açıkladı.

 

33 yaşındaşı Owoyale kayıp

Öte yandan 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale de hala bulunamadı. Owoyale'yi gören veya nerede olabileceği konusunda bilgisi olanların en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.

 

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