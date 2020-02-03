Kayıp Alman turist aranıyor



Ülkemizde turist olarak bulunan 70 yaşındaki Alman uyruklu, Karl Heinz Weiss’in bir haftadır kayıp olduğu haber verildi. 70 yaşındaki adamın 27 Ocak tarihinde Alsancak'ta kaldığı otelden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi.

Polis, Karl Heinz Weiss’i görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi