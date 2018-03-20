Katkıda artış yok

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, geçmiş hükümet döneminde Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerine söz verdiği gibi 5 milyon TL olacağını belirtilen Devlet katkısının Spor Dairesi tarafından 4 milyon TL olarak ödeneceğini öğrendiklerini belirtti. Yazılı bir açıklama yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, katkı için protokolü 4 milyon TL olarak imzalaması gerektiğinin kendisine belirtildiğini, kendisinin de ilgili paranın kulüplere söz verilen para olmadığını, böyle bir protokole imza atma yetkisinin olmadığını, konuyu Kulüpler Birliği’ne aktaracağını ve kararı kulüplerin vereceğini ifade etti.

Sertoğlu, kulüpler tarafından ödenemeyen hakem, sağlıkçı, saha komiseri ve gözlemci paralarının ödenmesi için Yönetim Kurulu’nun kendisine borçlanma yetkisi verdiğini, şahsi olarak borçlanarak kulüpler adına ödemeleri yaptığını belirtti. Bu hafta içerisinde de aynı ödemelerin yapılabilmesi için borçlanmayı planladığını belirten Sertoğlu, gelinen noktada ülkeyi yönetenlerin yapması gerekenleri yapmamasından dolayı bu haftaki ödemeleri borçlanarak yapmama kararı aldığını, konuyu Kulüpler Birliği yönetimine ilettiğini ifade etti.

KATKI 4 MİLYON KALACAK... KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerine geçmiş hükümet döneminde Başbakan tarafından 5 milyon TL olacağı sözü verilen Devlet katkısının Spor Dairesi’nin 4 milyon TL olarak ödeneceğini öğrendiklerini açıkladı

Hasan Sertoğlu’nun yaptığı yazılı açıklaması şu şekilde;

“Bilindiği üzere KTFF ve ona bağlı üye kulüpler çok ciddi maddi imkânsızlıklar içerisinde ülkenin geleceğini teşkil eden binlerce gence spor yaptırmak için canla başla mücadele etmektedir. Ülkenin içerisinde bulunduğu kötü ortamdan etkilenen gençlik, kulüplerimizin onlara sahip çıkmasıyla boş zamanlarda birçok kötü alışkanlıklardan uzak durarak spor yapmaktadır. Devleti idare edenler de kendi görevleri olan gençliğe spor yaptırmak görevini üstlenen kulüplerimize maddi katkı yaparak onların ayakta kalmasını sağlamaktadır. Bu katkıların bir yıl önceden kulüplere ne kadar olacağı söylenir kulüplerimiz de buna göre maddi durumunu düzenlerler.”

“DEVLETİN YAPMASI GEREKENİ BEN YAPMAYACAĞIM”... Bu hafta da ödemelerin yapılması gerektiğini, şahsi olarak borçlanmayı planladığını ifade eden Sertoğlu, “Ülkeyi yönetenlerin yapması gerekenleri yapmamasından dolayı bu haftaki ödemeleri borçlanarak yapmayacağım, konuyu kulüplere ilettim” açıklamasını yaptı

“Söz verilen 5 milyon TL’nin, geçmiş yıldaki gibi 4 milyon olarak kalacağını öğrendik”

“Geçen yıl hükümet adına görevde olan Sayın Başbakan üye kulüplerimizi toplayarak (Süper lig ve 1. Lig) bu yılki katkının 5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lirası) olacağını söylemiş ve kulüplerimiz de buna göre mali hesaplarını yapmıştır. Fakat geçen zaman içerisinde ülkede bir seçim yaşanmış ve yeni bir hükümet kurulmuştur. Yeni atanan Spor Dairesi Müdürü arkadaşımız geçmiş hükümetin söz verdiği ve Federasyon aracılığı ile kulüplere ödenmesi gereken 5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lira)’yı kulüplere vermeyi uygun bulmadıklarını, bunun yerine geçmiş yılda verilen 4.000.000 TL (Dört Milyon Türk Lirası) verebileceklerini tarafıma bildirmiştir”

“Söz verilen miktar olmadığı için imza atma yetkim yok”

“Buna göre yeni protokol imzalamamızın gerektiğine vurgu yapmıştır. Ben de ilgili paranın kulüplere söz verilen para olduğunu benim böyle bir protokole imza atma yetkimin olmadığını, bunu Kulüpler Birliği’ne aktaracağımı ve kararı kulüplerin vereceğinin kendisine bildirdim.”

ŞAHSİ BORÇLANMA... Kulüplere söz verilen miktar olmadığı için protokole imza atma yetkisinin olmadığını belirten Sertoğlu, Yönetim Kurulu yetkisi ile kulüplerin ödeyemediği hakem, sağlıkçı, saha komiseri ve gözlemcileri ödemelerini şahsi olarak borçlanarak yaptığını belirtti

“Ülkeyi yönetenlerin yapması gerekenleri yapmamasından dolayı borçlanmayacağım”

“2017-2018 futbol sezonu ikinci devresinin ortalarına geldiğimiz bu günlerde mevcut karşılaşmaların yapılabilmesi için rutin olan hakem, sağlıkçı, saha komiseri ve gözlemci paralarının kulüpler tarafından ödenememesinden dolayı Yönetim Kurulumuz, bana borçlanma yetkisi vermiş ben de yerel bir bankadan şahsi borçlanma yaparak kulüplerimizin adına bu arkadaşlarımıza gerekli ödemeleri yapmış bulunmaktayım. Bu hafta içerisinde yine bu arkadaşların ödenmesi gerekmekteydi ve ben yine şahsi borçlanma yaparak hafta sonundan önce kulüplerimizin adına bu arkadaşları ödemeyi planlıyordum. Yine mevcut kulüp başkanlarımız da ayni şekilde şahsi borçlanmalarla kulüplerimizin giderlerini karşılamaktadır. Ancak gelinen bu aşamada bizler ülkede futbol durmasın, binlerce genç spor yapmaktan men olmasın diye yapmamamız gerekenleri yaparken, ülkeyi yönetenlerin yapması gerekenleri yapmamasından dolayı bu haftaki ödemeleri borçlanarak yapmayacağımı, mevcut ödemeleri kulüplerin bir şekilde yapması gerektiğini Kulüpler Birliği yönetimine bildirmiş bulunmaktayım. Kulüplerin vereceği kararı bekleyip buna göre Yönetim Kurulumuzda alınması gereken tüm kararları alacağımızı bildirir, saygılar sunarım.”