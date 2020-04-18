Fehime ALASYA



Covid-19 salgınıyla kepenk indirmek zorunda kalan birçok işletmeye karşın açık olan bazı sektörler de yaşama tutunma mücadelesi veriyor.

Fırıncılar, ülkedeki işçi ve öğrencilerin ülkesine geri dönemsiyle ekmek satışlarının düştüğünü belirtirken, kasap reyonlarının ise moralsizlik nedeniyle sekteye uğradığı ifade edildi. Kapanan restoranlar ve sokaktan çekilen seyyar satıcılar dükkanda balık satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. Her bütçeye uygun balık bulunduğunu belirten Bozdağ Balıkçılık, piyasadaki balık satışının arttığını dile getiriyor.

Balıkçısından, kasabına, fırıncısına dek tüm dillerde ‘sağlık…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun ve ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten sektörler, her şeye rağmen toplum sağlığının önemli olduğuna değindi.

Yardım talepleri arttı, bunları dayanışma ile atlatacağız…

Ekmek satışlarının düşmesine karşın ‘ekmek yardım’ talebinin arttığını ifade eden Göçmenköy Şah Fırın Müdürü Cemaliye Dağlı, satışların düşmesini ülkedeki öğrenci ve işçilerin ülkeden ayrılmasına bağladı. Yardım taleplerinin artmasını da değerlendiren Dağlı, “Elimizden gelen desteğin fazlasını vermeye çalışıyoruz” diyerek, zor günlerin dayanışma içerisinde atlatılacağı mesajını verdi.

Güvenlik önlemleri arttırıldı…

Her şeye rağmen hizmet veren birçok sektörde güvenlik önlemleri arttırılırken, vatandaşın da bu uyarılara uyum sağladığı dile getirildi.

Kimi işletmeler güvenlik şeritleri ile dükkan içindeki temas mesafesini artırırken, kimisi ise dezenfekte paspası kullandı. Satış yerlerinin içeriye tek tek müşteri aldığı gözlemlenirken, kapılara maske ve eldiven kullanımıyla ilgili bilgi notlarının asıldığı görüldü.

Caner Et Pazarı- Caner Dağaşaner:

“Herkes parasını hesaplı kullanıyor, moralsizlik var”

“İşlerimiz düştü çünkü büyük bir moralsizlik var. Herkes parasını hesaplı kullanıyor, mecburi ihtiyaçlara çalışıyor. Zaten normal süreçte de satışlarımız çok iç açıcı değildi ama moral ve motivasyonumuz yerinde olduğu sürece hafta sonu dahi olsa mangallar yanıyordu ama bu süreçte ciddi bir moralsizlik gözlemledim. Vatandaşımız bence uyarılara uyum sağlıyor. Dükkânda aldığım önlemlere herkes uyuyor. Ülke de zorda, sektörler de bu durum daha ne kadar devam eder bilemiyorum.”



Göçmenköy Şah Fırın- Cemaliye Dağlı:

“Öğrenci ve işçiler gitti, ekmek satışları düştü, buna karşın yardım talepleri çok arttı…”

“Tüm dünyadaki gibi bizi de bu durum olumsuz etkiledi. Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Esnaf için de sanırım bu maddi olarak geçerli. Satışlarımız çok düştü, sadece marketler için üretim yapıyoruz. Sıcak satış yaptığımız tüm noktalar kapandı. Bu durumda dahi kapanan yerlerdeki çalışanlarımızın tüm haklarını karşılıyoruz, kesmedik. Toplum olarak bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da evde kalarak buna destek veriyor. Belediye tarafından tüm hijyen şartları daha da arttırıldı. Zaten normal şartlarda uyguladığımız bu şartları biz de istenilen oranda arttırdık. Maske, eldiven kullanımı, dezenfekte şartlarını çok sıkı gündemimize aldık.

Genel olarak ekmek satışlarımız düştü çünkü ülkedeki çalışanlar, işçiler, öğrenciler ayrıldı. Bu nedenle satışlar çok düştü. Buna karşın yardım talepleri çok arttı. Bu konuda da da elimizden geldiğinin daha da fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum; biz 7/24 çalışıyoruz, lütfen halkımız evde kalsın, biz her zaman çalışırız.”





Bozdağ Balıkçılık- Nurettin Bozdağ:

“Restoranların kapalı olması ve seyyar satıcıların sokakta olmaması satışlarımızı arttırdı”

“Hem restoranların kapalı olması, hem de seyyar satıcıların sokakta olmamasından dolayı satışlarımız yükseldi. Restoranlar kapalı olduğu için vatandaş balığını alıp evde pişiriyor. Balık her bütçeye de uyan bir ürün. Kilosu 20 TL’den 100 TL’ye çıkan farklı balık çeşitleri var, bu yüzden piyasada her bütçeye göre alıcı buluyor.

Satışlar arttı. Vatandaşın geneli uyarılara uyuyor, çalışanlarımızı da kendilerini de koruyor. Bunu görmek çok güzel bir durum. Umarız bu sürecin altından sağlıkla kalkarız, çok zor bir durum, çok dikkatli olmalıyız. Biz tüm tedbirlerimizi alarak çalışmaya devam ediyoruz.”