Kartal’ın zirve uçuşu: 1-2

K-Pet Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yenicami, 17.haftada Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Gönyeli’ye konuk oldu. Çekişmeli bir karşılaşmaya sahne olan maçta Yenicami rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışı içerisinde kalmayı sürdürdü ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hasan Ulukök ve John Ebuka kaydederken, Gönyeli’nin tek golü John Okoli’den geldi. Yenicami aldığı galibiyetle 39 puana yükselirken, Gönyeli 29 puanda kaldı. Yenicami’de oyunun son bölümünde Ünal Kaya kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: F. Dayı**, E. Yarkın**, H.Özaşık**

GÖNYELİ

Kemal Bağbal*

Talat Dağer***

Süleyman Aksaç**

Kehinde Amoo**

Christian Chukwuka**

İbrahim Öksüzoğulları**

Raif Selden**

John Okoli**

Fikret Yağcıoğlu**

(Dk.53 Kahraman)*

Menteş Mertkaya**

(Dk.84 M.Barkınay)

Sabri Selden**

(Dk.89 Kemal)

TD: Mustafa Özarabacı

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu***

Hasan Ulukök**

(Dk.77 Hascan)

Emin Atabek**

Yasin Açıkel**

Hüseyin Sadıklar***

Aminu Mohammed**

Ünal Kaya**

Tansel Ekingen**

Farouk Dadzie*

(Dk.90 M.Çavuş)

Kenneth Ngwoke*

(Dk.73 Salih)*

John Ebuka***

TD: Sedat Devecioğlu

KIRMIZI KART: Dk.90+4 Ünal Kaya (Yenicami)

GOLLER: Dk.65 John Okoli (Gönyeli) - Dk.32 Hasan Ulukök, Dk.58 John Ebuka (Yenicami)

