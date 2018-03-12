Kartal Forest’i dağıttı: 6-1

K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında lider Yenicami konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 6-1 gbi farklı skorla yendi. Ev sahibi ekibin golleri 20. 28. 27. ve 81. dakikada John Ebuka, 29. dakikada John Okoli ve 90. dakikada Salih Güvensoy kaydederken, Küçük Kaymaklı’nın tek sayısı 3. dakikada Turgut Kaan Çoban’dan geldi. John Ebuka takımı adına 4 gole imza attığı mücadelede Yenicami bu galibiyet ile puanını 49’a çıkarırken, Küçük Kaymaklı 37 puanda haftayı tamamladı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu***, Mehmet Ekşici**, Hakan Ünal**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu***

Emin Atabek***

Oladale Oshabe***

(Dk.84 Mehmet Göktaş)

Salih Güvensoy***

Mehmet Altın***

Ünal Kaya***

Tansel Ekingen***

(Dk.78 Faruk**)

John Ebuka***

John Okoli***

(Dk.68 Osman**)

Behiç Kum**

Yasin Açıkel***

TD: Sedat Devecioğlu

KÜÇÜK KAYMAKLI

Ali Duvarcı*

Berkem Nurdal*

Tuğrul Çiftçioğlu*

(Dk.42 Arsene**)

Uğur Gök*

Hüseyin Sadıklar*

Turgut Kaan Çoban**

Yusuf Özbahar*

(Dk.31 Bayram*)

Sercan Çoban**

Mehmet Kaygısız*

Franck Mbargh**

Konan Malon*

(Dk.70 Yağış)

TD: Mehmet Ali Özgürgün

GOLLER: Dk.20, 28, 37 ve 81 John Ebuka Okoye, Dk.39 John Okoli, Dk.90 Salih Güvensoy (Yenicami) - Dk.3 Turgut Kaan Çoban (K. Kaymaklı)