Karşılıksız çeklerde rekor

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Kıbrıs’ın güneyinde Ekim ayında karşılıksız çekler, meblağ olarak, Ağustos 2017’de bu yana en yüksek değere ulaştı ve 0,3 milyon Euro oldu.

Kıbrıs Merkez Bankası (CBC) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, ilk tescilde toplam değeri 0,33 milyon Euro’yu bulan toplam 105 karşılıksız çek belirlendi.

Geçen yılın Ekim ayında bu rakam 63 karşılıksız çek ve 0,09 milyon Euro; Eylül 2018’de de 55 karşılıksız çek ve toplam değer 0,08 milyon Euro olarak saptanmıştı.